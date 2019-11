Tiroteo en escuela de California: dos niños muertos

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles respondió a un tiroteo en la Escuela Secundaria Saugus, a unos 48 kilómetros al norte de Los Ángeles.

El atacante está bajo custodia y está recibiendo tratamiento en un hospital local por un impacto de bala en la cabeza, según el sheriff del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva.

El sospechoso está cumpliendo 16 años este jueves.

Al menos dos personas han muerto. Otros tres fueron llevados a hospitales del área.

Las víctimas son una niña de 16 años y un niño de 14, anunció Villanueva.

La escuela secundaria Saugus y dos escuelas primarias cercanas están cerradas, según el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles.

El sospechoso es un hombre asiático. Las autoridades lo tienen bajo custodia.

A los residentes del lugar las autoridades les han indicado que deben buscar refugio.

Las autoridades dijeron que el sospechoso disparó a cinco personas en la escuela secundaria Saugus. Hubo una persona adicional herida en el incidente, pero no recibió un disparo.

Las víctimas son:

Dos pacientes permanecen en el Hospital Henry Mayo Newhall, otros dos están en el Centro Médico Providence Holy Cross y un paciente está en el Centro Médico Olive View-UCLA. De los dos pacientes en el Hospital Henry Mayo Newhall, uno está en estado crítico y el otro está en buenas condiciones, según el portavoz Patrick Moody.

#SaugusHighShooting: We have received 2 patients in critical condition, 3 en route. We will provide updates as they become available.

— Henry Mayo Hospital (@HenryMayoHosp) November 14, 2019