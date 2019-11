Al menos 6 víctimas en tiroteo en escuela de California

Un tiroteo en la escuela secundaria Saugus en Santa Clarita, California, deja varias víctimas.



Al menos 6 víctimas han recibido disparos, según las autoridades.

Dos hospitales en el sur de California han recibido al menos seis pacientes del incidente de hoy en la escuela secundaria Saugus.

El Hospital Henry Mayo Newhall ha recibido cuatro. (El hospital ha revisado eso de un informe anterior de que habían recibido cinco pacientes).

Dos hombres y una mujer están en condición crítica en el Hospital Henry Mayo Newhall. Un hombre está en buen estado.

El portavoz del hospital Patrick Moody no supo de inmediato si los cuatro pacientes eran estudiantes.

El Centro Médico Providence Holy Cross recibió a dos pacientes.

El Centro Médico Providence Holy Cross le dice a CNN que dos estudiantes de la Escuela Secundaria Saugus fueron transportados al Centro Médico Providence Holy Cross en Mission Hills, California.

Ambos estudiantes transportados a Holy Cross están hablando, según Patricia Aidem, portavoz del hospital.

La escuela secundaria Saugus y dos escuelas primarias cercanas están cerradas, según el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles.

El sospechoso es un hombre asiático. Las autoridades lo tienen bajo custodia.

A los residentes del lugar las autoridades les han indicado que deben buscar refugio.

El hospital Henry Mayo ha recibido a dos pacientes y dice que están en estado crítico. Otros tres pacientes van rumbo al hospital ahora.

