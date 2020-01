Tiroteo en escuela en México: un alumno mató a su maestra y luego se disparó a sí mismo

Un alumno de 11 años y su maestra de 6to. grado murieron este viernes luego de que el menor abriera fuego en el propio salón escolar, lugar en el que además hirió a otros cinco compañeros y a un profesor de Educación Física. El hecho se desató en el colegio primario Cervantes, ubicado en Torreón, y alteró la rutina matinal de esa ciudad del estado de Coahuila.



Según lo que pudo reconstruir la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Coahuila, el menor fallecido asistió a la escuela portando dos armas de fuego, una calibre 40 y otra 22. Una vez en el edificio, y durante el dictado de clases, el chico, que sería un fanático de los videojuegos, pidió ir al baño. En ese espacio, extrajo las armas de su mochila y empezó a disparar. Las detonaciones provocadas por los disparos sembraron la alerta en el edificio escolar y un profesor de Educación Física, que estaba en el sector de los baños, alcanzó a interceptar al agresor, quién siguió disparando e hirió al adulto en el codo.

Luego, al regresar al aula, el alumno decidió abrir fuego contra su maestra, a quién terminaría hiriendo de muerte y también contra otros cinco compañeros de colegio. Posteriormente el menor decidió quitarse la vida al dispararse con una de las armas que había llevado a la escuela y según lo que las autoridades han podido confirmar a través de los testimonios de las víctimas.

El comportamiento mostrado este viernes por el niño de 11 años sorprendió a las autoridades policiales y escolares. Según ellos, no había ningún elemento que indicara que podría reaccionar de esa manera. Si se sabía que vivía con su abuela y, aparentemente, no tenía contacto con sus padres. En ese sentido, el Fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez, anticipó que “estamos realizando las investigaciones en torno a su perfil psicológico, su familia, etc. Será eso lo que nos indique la razón o la causa de su comportamiento”.

CNN pudo confirmar que los seis heridos que dejó el tiroteo fueron trasladados al Sanatorio Español de la ciudad de Torreón, y que todos se encuentran fuera de peligro.