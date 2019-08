Esto se sabe del tiroteo en Filadelfia, Estados Unidos

Hoy por la tarde en la localidad de Nicetown-Tioga, Filadelfia, Estados Unidos, hubo un tiroteo del cual resultaron heridos agentes de la policía.

Según informes, 6 agentes policiales resultaron heridos por ataque armado, por lo que tuvieron ser hospitalizados de emergencia.

Informes relatan que los agentes estaban rodeando una casa que presuntamente tenía relación con el consumo de drogas.

No obstante, un hombre desenfundó fuego contra los policías, vecinos indicaron que parecía una guerra de disparos.

Así mismo, en la inspección del domicilio, dos agentes quedaron atrapados dentro pero luego de las diligencias lograron ser liberados.

Así mismo, los elementos policiales han empezado con las pesquisas en donde se presume hay un segundo implicado.

“El sospechoso permanece atrincherado mientras los agentes de la Policía de Filadelfia continúan intentando comunicarse con él”, dijo Eric Gripp, sargento.

#BREAKING UPDATE: Multiple @phillypolice officers have been shot during an active shooting incident in Nicetown-Tioga section of Philadelphia. Continuing live coverage. https://t.co/LCR4XKxP1y pic.twitter.com/HAVNgggbXR

— NBC10 Philadelphia (@NBCPhiladelphia) August 14, 2019