¡Pánico! Imágenes muestran tiroteo dentro de escuela en Florida

Al menos 16 personas murieron y decenas resultaron heridas y en el tiroteo registrado en el colegio Marjory Stoneman Douglas High School de la ciudad de Parkland, en el condado de Broward, en el sureste de Florida, Estados Unidos.

El atacante que ha sido identificado como un exestudiante del centro: Nick Cruz, de 20 años, y ya ha sido detenido.

Según informa el Miami Herald, citando a un profesor del centro, el agresor, Nick Cruz, había sido identificado como una potencial amenaza para otros estudiantes.

“El año pasado nos dijeron que no le dejaron entrar en el recinto con una mochila. Hubo muchos problemas con él en pasados años, por amenazar a alumnos y supongo que le pidieron que abandonara el centro”, aseguró el catedrático al diario.

Un periodista de la CBS mantuvo contacto con un estudiante que se encontraba escondido dentro del edificio, durante el tiroteo. “Fue todo repentino, hubo un ruido realmente fuerte… la gente está llorando en el armario”, le indicó el estudiante en mensajes de móvil.

Otro alumno publicó en su cuenta de Twitter imágenes de los alumnos escondidos debajo de las mesas.

shooting at stoneman douglas high school in Parkland florida (broward county). wish the best to the families who suffered in this pic.twitter.com/GtvFN9Lq2Y — zezima (@AJ_sesh) 14 de febrero de 2018

My school is being shot up and I am locked inside. I’m fucking scared right now. pic.twitter.com/mjiEmPvGNb — Aidan (@TheCaptainAidan) 14 de febrero de 2018

El padre de un estudiante relató a la cadena CBS que su hija estuvo escondida en un armario y temerosa de hablar por teléfono. A través de SMS, la niña le dijo que había oído disparos y cómo estallaba una ventana. Entonces, se escondió con una amiga. Tres alumnos de su clase recibieron disparos.

Otro joven refirió a la cadena CBS que escuchó seis disparos y que luego él y sus compañeros empezaron a correr.

Un portavoz de la Policía informó que un equipo de operaciones especiales SWAT se encontraba en las inmediaciones del instituto, donde evacuaron a los alumnos poco a poco.

My prayers and condolences to the families of the victims of the terrible Florida shooting. No child, teacher or anyone else should ever feel unsafe in an American school. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de febrero de 2018

“Ningún niño, maestro u otra persona debería sentirse inseguro en una escuela estadounidense”, escribió el presidente Donald Trump en Twitter sobre en el incidente de Parkland, Florida. “Mis oraciones y mis condolencias a las familias de las víctimas del terrible tiroteo en Florida”, agregó.

*Con información de AFP, CNN en español y otros medios de prensa.

