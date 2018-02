Tiroteo en Florida: entre 20 y 50 heridos, atacante prófugo

La Policía responde a un tiroteo este 14 de febrero en un establecimiento escolar en Florida, que ha causado entre 20 y 50 heridos, informan fuentes oficiales y medios locales.

Una persona fue evacuada en camilla y subida a una ambulancia, según imágenes de helicóptero emitidas por la cadena NBC6.

El incidente se produjo en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, de Parkland, una ciudad al sur del estado, entre Boca Ratón y Fort Lauderdale, adonde acudieron ambulancias, camiones de bomberos y patrullas de la Policía, según las imágenes de televisiones locales.

En las imágenes se podía ver a varias decenas de personas saliendo de la escuela con las manos en alto o cruzadas detrás de la cabeza.

Según la cadena CBS News, citando a la oficina del sheriff, varias personas resultaron heridas.

WATCH: Students continue to evacuate at Marjory Stoneman Douglas High in Parkland, Florida where an active shooting incident is ongoing https://t.co/wHWo6XjccX pic.twitter.com/Y1pVW61FWR

“Seguimos la evolución de esta terrible situación en el condado de Broward en Florida con indicios de un tiroteo en un colegio”, tuiteó el senador del estado, Marco Rubio.

NEW: Parent of student trapped in the school tells @jeffglor “it’s like a war zone here” during our @CBSNews Special Report pic.twitter.com/aK1TOnSGfn

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) 14 de febrero de 2018