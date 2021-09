Todd Robinson es designado como subsecretario de Estado Adjunto de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley

El Senado de Estados Unidos confirmó la designación de Todd D. Robinson, exembajador de ese país en Guatemala, como subsecretario de Estado Adjunto de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés).

El pasado 12 de abril, el presidente Joe Biden nominó a Robinson para que tomará el cargo.

De acuerdo a la Embajada de EE.UU., la sección INL trabaja por la seguridad local de los estadounidenses combatiendo el crimen internacional, las drogas ilícitas y la inestabilidad en otros países, en alianza con ellos.

Asimismo, ayuda a los países a impartir justicia y equidad al fortalecer sus tribunales, las fuerzas policiales y los sistemas penitenciarios. Estos esfuerzos reducen la cantidad de crimen y drogas ilegales que llegan a las costas de los EE.UU.

Confirmed, 53-41: Executive Calendar #240 Todd D. Robinson, a Career Member of the Senior Foreign Service, Class of Career Minister, to be an Assistant Secretary of State (International Narcotics and Law Enforcement Affairs).

— Senate Cloakroom (@SenateCloakroom) September 28, 2021