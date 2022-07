Tormenta Bonnie deja inundaciones y viviendas destruidas en El Salvador

El paso de la tormenta tropical Bonnie en Centroamérica, dejó varios daños a El Salvador, desde correntadas, inundaciones, viviendas destruidas y personas evacuadas.

Equipos de rescate del gobierno realizaron evacuaciones en la comunidad Darío González, de San Salvador; mientras militares lo hicieron en Santa Lucía, en Ilopango.

En colonias Nicaragua, Minerva y Loma Linda, también de San Salvador, 250 personas tuvieron que ser albergadas en el polideportivo El Polvorín.

Brigadas también atendieron otras comunidades como, San Antonio El Majahual, Brisas de Lourdes, Colón, en La Libertad; y áreas de Soyapango.

TELEGRAM: https://t.co/Uw6hADCvaz

Severe flooding in the department of San Salvador forced the evacuation of 22 people who were at risk due to flooding caused by the rains of Tropical Storm Bonnie. Salvador#flood #flooding #floods #flashflood #tormenta #lluvias #lluvia #chuvas pic.twitter.com/JAp4mC28wH

— BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81) July 3, 2022