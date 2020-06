Tormenta Cristóbal provoca estos incidentes en el país

La tormenta tropical Cristóbal continúa generando ingreso de humedad al país, y provocando incidentes en varios lugares.

El colapso de pared de una vivienda afectó a 4 personas quienes evacuaron y se refugiaron con vecinos. Se reporta el daño moderado a la vivienda en el Sector Kiakol, aldea Las Escobas de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos.

Además, el colapso del puente Cantzela de San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, debido al desborde del río del mismo nombre. El puente se ubica a 12 kilómetros de la cabecera municipal.

Se registran derrumbes del kilómetro 114 al 116 de la Ruta Nacional 1-Sololá, y 3 en San Andrés Semetabaj.

Se informa de un deslizamiento en el kilómetro 36.9 de la Ruta Nacional 10 en la ruta que comunica de Antigua Guatemala a Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez. COVIAL realizó limpieza del tramo carretero.

Otros deslizamientos en aldea Fraternidad de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos, que afecta a 10 personas con daños moderados en una vivienda; y en la aldea Ixcamac, San Rafael La Independencia, Huehuetenango, que afecta a 5 personas.

En total, los afectados son al menos 246 mil personas, con 432 albergados y 521 damnificados.

Se reportan dos muertos y la misma cantidad de heridos.

Según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. Cristóbal ya tocó tierra en el estado de Campeche, México, justo al oeste de Ciudad del Carmen. Los vientos máximos sostenidos se estimaron en 95 km. por hora.

Se espera que a partir del próximo viernes se desplace hacia el norte que afectaría sectores de Texas hasta Florida.

There is a risk of storm surge, rain & wind impacts this weekend along portions of the US Gulf Coast

from Texas to the FL Panhandle. While too soon to determine any specifics, interests in these areas should monitor #Cristobal & ensure they have their hurricane plan in place. pic.twitter.com/dJz1Y2Wr1k

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 3, 2020