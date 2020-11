Tormenta Eta llegaría a Nicaragua el próximo martes

La depresión tropical 29 en el Caribe se ha fortalecido y ahora es la tormenta tropical Eta.

Eta es la vigésimo octava tormenta con nombre de la temporada activa de huracanes de 2020 y empata el récord de la cantidad de tormentas con nombre en una sola temporada establecida en 2005.

La tormenta tiene vientos sostenidos de 64 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes y se mueve hacia el oeste a 24 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes. Se estima que toque tierra en Nicaragua el martes temprano ya convertida en huracán.

4pm EST Sunday, November 1 Key Messages. #Eta is forecast to strengthen into a hurricane before reaching the northeastern coast of Nicaragua. Life-threatening storm surge and flash flooding are expected as the storm moves inland over Central America this week. pic.twitter.com/2Tf04n2jfh

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 1, 2020