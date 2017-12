Tortuga es rescatada entre un cargamento de droga #EnVideo

La Guardia Costera de Estados Unidos rescató a una tortuga que se encontraba enredada entre varios paquetes de droga en el Océano Pacífico durante la tercer semana de diciembre.

#BreakingNews @USCG Cutter Thetis returned to homeport in Key West today after a 68-day Eastern Pacific counter drug patrol. On patrol the cutter Thetis seized nearly 7 tons of cocaine and rescued ocean wildlife. Read more at https://t.co/43zV3uDqm1 pic.twitter.com/EsYgU8Dr8S

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) 17 de diciembre de 2017