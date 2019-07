Un juguete del personaje de Toy Story 4, “Forky”, ha sido retirado del mercado porque los ojos saltones de plástico pueden representar un peligro de asfixia para los niños pequeños, según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU..

El sitio web de la CPSC dice, los consumidores que compraron el juguete de peluche “deben quitarle el juguete a los niños de inmediato y devolverlo a cualquier tienda minorista de Disney Store, a Walt Disney World o al parque temático Disneyland Resort en una tienda minorista para un reembolso”.

We’re voluntarily recalling the 11” Forky plush due to a manufacturing defect. Nothing is more important than the safety of our Guests; please call 866-537-7649 or return the item to any North America Disney/Disney Parks store for a full refund. Learn more https://t.co/zQPJrAA7X5 pic.twitter.com/1unNVY1VgY

— shopDisney (@shopDisney) 8 de julio de 2019