El plantón que tiene puesto el sindicato de trabajadores en frente de las instalaciones del Área de Salud de Sololá, ha obstruido la ejecución del presupuesto asignado, así lo asegura el Director del área.

Trabajadores del Área de Salud de Sololá, mantienen tomadas las instalaciones de dichas oficinas.

A criterio del Director del Área de Salud de Sololá esto afecta la ejecución del presupuesto al departamento.

El doctor Bautista manifestó que al término del mes de agosto, se podría perder una cuota más que afectaría al departamento de Sololá, por no darle ejecución, por otro lado manifestó que el tema no es negociable derivado a que la Ley de Contrataciones especifica que no debe haber parentesco entre trabajadores o sean familiares.

Reportó desde Sololá, para Canal Antigua Henry Escobar