«Trabajamos en enfrentar la segunda ola de contagios, sin que implique regresar a las restricciones de la primera», explica Giammattei

El presidente Alejandro Giammattei en la actualización de su estado de salud, hizo público el certificado de la prueba positiva de Covid-19 el cual se le practicó.

«Pasé una noche terrible»

En enlace vía online divulgado por el Canal de Gobierno, el mandatario se mostró más afectado por la enfermedad y en algunos momentos fue atacado por la tos.

«Pasé una noche terrible por el dolor de cuerpo y el insomnio, pero la medicina que estoy tomando ha dado muy buen efecto», dijo.

El mandatario agregó que en 6 o 7 días podría estar de alta, según el pronóstico de algunos médicos.

«Pronto podría estar de nuevo en el interior del país, y sabemos que pasar este décimo día de la enfermedad es importante», aseguró.

El Presidente agregó que según un análisis, tiene dos pequeñas lesiones en los pulmones, pero al momento nada de complicaciones.

Giammattei dijo que divulgaba el certificado de la prueba de covid-19, para no dejar dudas de su enfermedad a algunos sectores o personas que cuestionan la misma.

Vuelve a alabar plan

El mandatario destacó el plan de reactivación económica presentado ayer.

«Fue una gran presentación, y el único ausente fui yo, pero se demuestra que no me necesitan para hacer las cosas bien hechas», dijo, no sin criticar que solo algunas crónicas del plan fueron bien logradas por una parte de la prensa que sabe de temas económicos, y no «los mezclan con la política».

Indicó que el plan ahora será socializado con sectores del país, no para buscar un aval, sino para lograr consenso en la importancia de mejorar el sistema de salud.

El mandatario anunció que el Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia y un viceministro de Relaciones Exteriores también son positivos a covid-19.

Dice que cientos de miles quieren su recuperación

El mandatario dijo que hay personas que buscan hacer las cosas «complicadas».

«Hay personas que buscan protagonismo en este momento, y ahora he podido leer documentos y analizar críticas en redes sociales, e incluso de aquellos que quieren que me mueran pronto, comparado con los cientos de miles que desean mi pronta recuperación», dijo.

Agregó que están trabajando para enfrentar la segunda ola de contagios sin «volver a las medidas de restricción de la primera».

«Ahora ya aprendimos, tenemos más posibilidades de sacar en masa adelante a la gente; la Ministra de Salud dice que hay 54 mil pruebas listas, entonces estamos más preparados; así que déjennos trabajar y que cada quien se ubique en su lugar que le corresponde», finalizó.