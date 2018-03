A un año de la tragedia, el Gobierno guarda silencio sobre el Hogar Seguro

A tres días de cumplirse un año de la tragedia en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde 41 niñas perdieron la vida, se perciben pocos avances en la protección de la niñez y la adolescencia.

Ashley Rodríguez, de 14 años, fue una de las víctimas del siniestro y ahora su madre, Vianney, espera que la justicia se aplique.

“Yo solicité ayuda de la Procuraduría General de la Nación pero no me dejaron visitarla, y ahora me enteré por medio de un informe forense de que mi hija fue violada”, asegura.

Cinco días después de la tragedia funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social fueron capturados. Actualmente el caso se encuentra en su etapa intermedia, después de 12 meses.

Comentarios

comentarios