Transportistas aseguran que operarán cuando el riesgo de contagio sea mínimo

El transporte colectivo podría reactivarse al finalizar mayo, sin embargo, los propietarios de buses tendrán que cumplir con medidas sanitarias.

La Asociación de propietarios de autobuses urbanos han indicado que ellos cumplirán con los protocolos que el Gobierno de Guatemala ordene, siempre y cuando se les otorgue el subsidio. De lo contrario no podrían operar, ya que dentro de sus costos no se encuentran los gastos de sanitización de buses.

Durante 52 días de paralización de transporte, el sector de transportistas no ha generado ingresos por lo que no es fácil para ellos cumplir con planillas laborales y proveedores.



También hicieron mención que no han recibido por parte de las autoridades municipales, ninguna notificación, en los cuales se brinda el servicio de transporte y obtener los lineamientos.



Las autoridades de esta asociación dieron a conocer, que prefieren iniciar cuando ya el riesgo de contagio sea mínimo, porque no pueden operar solo con 30 pasajeros, ya que no obtendrían los recursos necesarios para pago de salarios y gastos mensuales.