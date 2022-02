Tres periodistas nicaragüenses que dieron cobertura a la primera vuelta en las elecciones de Costa Rica

Periodistas cuentan los contrastes respecto a procesos similares en Nicaragua

La primera cobertura electoral que la periodista nicaragüense Cindy Regidor recuerda fue en 2012, cuando reportó unos comicios municipales en Nicaragua donde el oficialismo se repartió 127 de las 153 alcaldías en todo el país.

Regidor, que en la actualidad es corresponsal para un medio internacional y a la vez es reportera del diario digital Confidencial, formó parte de un equipo de periodistas nicaragüenses que cubrieron las elecciones generales del domingo en Costa Rica.

Durante el reporteo constató las diferencias abismales entre uno y otro proceso

“Fue sumamente indignante ver cómo en los centros de votación, que estaban controlados por fiscales o por personas que estaban a cargo de las mesas y que eran partidarios sandinistas, te echaban del lugar, simplemente te expulsaban porque trabajabas para un medio de comunicación crítico”, recordó Regidor acerca de los comicios municipales del 2012 en Nicaragua.

El domingo en Costa Rica, en cambio, Regidor pudo entrar a los centros de votación, hacer entrevistas y grabar imágenes de apoyo y aseguró que pese a que lleva 15 años en el ejercicio del periodismo, todavía no sale de la sorpresa por el acceso que tuvo al proceso electoral costarricense.

“Nicaragua es un país donde no se puede ejercer el periodismo, no se puede hacer una cobertura electoral como esta y personalmente también me he sentido muy emocional, porque he visto también cómo los candidatos a la presidencia (en Costa Rica) se han saludado de manera efusiva, han compartido, han debatido, mientras que en Nicaragua ya sabemos dónde están los aspirantes presidenciales que intentaron participar el año pasado en la elección de noviembre”, dijo la periodista.

En muchos casos, dijo Regidor, los periodistas tenían que hacer coberturas “casi que clandestinas o de muy bajo perfil para evitar cualquier tipo de confrontación… o agresiones de personas leales al partido gobernantes o incluso de la misma policía”.

«Aquí no me siento perseguido»

Hans Ramírez, periodista del diario La Prensa, cuyas instalaciones continúan tomadas por la policía en Nicaragua, también cubrió las elecciones en Costa Rica y señala, por ejemplo, que se siente seguro al ver a oficiales de seguridad en las afueras de los centros de votación.

En Managua, sin embargo, fue objeto de agresiones durante la campaña para las elecciones más anómalas de la historia reciente en Nicaragua, donde Daniel Ortega se impuso para un nuevo mandato sin una oposición real.

Una de esas veces estuvo internado en un hospital privado, tras ser agredido brutalmente por simpatizantes del Gobierno, y nunca hubo una investigación al respecto.

“Aquí no me siento perseguido en lo absoluto. Más bien siento que el que haya policías acá en Costa Rica más bien da como una especie de seguridad, de protección, porque la policía garantiza tu derecho a la libertad de expresión, no te anda siguiendo. Más bien te cuida … te sientes seguro en lugar de reprimido como sucede en Nicaragua”, comenta.

La diferencia, agregó, “es abismal. Para empezar, no hay persecución policiaca, no hay temor a que te asalten, a que te roben, a que te agreda simpatizantes del partido de gobierno. No hay temor a que te encarcele la policía”.

«Aquí no hay paramilitares afuera» de los colegios

El periodista Gerall Chávez, fundador del medio digital Nicaragua Actual, también comparte las opiniones de sus colegas Regidor y Ramírez, y sostiene que a pesar de tener varios años exiliado en Costa Rica, no le deja de sorprender la forma en que se respeta el ejercicio del periodismo.

“Estar aquí, ya tres años en Costa Rica y participar de un proceso electoral me llena de mucha emoción, obviamente, porque el ejercicio periodístico se respeta, porque hemos podido ingresar a los centros de votación. Hemos podido entrevistar a los partidarios, a los que están participando, a los aspirantes a la presidencia”, comenta.

“Aquí no hay paramilitares afuera, no está la policía asediando, no se nos está impidiendo el acceso. Todo lo contrario, hemos sido bienvenidos. Aquí se respeta al gremio periodístico, se respeta a los medios de comunicación y, por ende, se respeta la libertad de prensa. Es especial ver cómo funciona una de las democracias más sólidas de la región”, concluyó.

Fuente: VOA

