Tres personas muestran interés por ocupar cargo que dejó Erika Aifan

El Consejo de la Carrera Judicial presento a la Corte Suprema de Justicia la nómina con 3 interesados en ocupar el cargo que dejó libre la ex juez Erika Aifan, para que estos puedan nombrar un sustituto.

A dos meses de la renuncia de la ex juez Erika Aifan como titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, finalmente el Consejo de la Carrera Judicial ha presentado a la corte suprema de Justicia la nómina con los interesados en ocupar el cargo, sin embargo solo 3 juzgadores mostraron interés.

El primero, Mario Efraín Najarro Quinteros, quien actualmente fungía como juez de Niñez en Puerto Barrios Izabal. En 2010, fue denunciado por la extinta CICIG, de supuestamente haber beneficiado a Napoleón Rojas en el caso que se llevaba contra el ex presidente Alfonso Portillo al no haberlo enviado a prisión preventiva, sin embargo el antejuicio no procedió.

La segunda interesada: Abelina Cruz Toscano: jueza suplente que resolvió otorgarle el arresto domiciliar sin caución económica a la magistrada en situación de suspenso Blanca Stalling, así también resolvió enviar a juicio a los implicados en el caso de supuesta corrupción en la Municipalidad de Quetzaltenango.

Y el último interesado Juan José Jimenez Texaj, hermano del magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad Walter Paulino Jimenez Texaj, y quien ha fungido como juez suplente en los últimos años. Uno de los casos que conoció de forma temporal fue el de Botín Registro de la Propiedad, cuando suplió a Silvia de León luego que esta fuera trasladada como juez de mayor riesgo C.

Se espera que la próxima semana, la Corte Suprema de Justicia evalúe a los 3 interesados y designe al sustituto de Aifan al frente del juzgado de mayor riesgo D.