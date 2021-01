Tribunal de Mayor Riesgo C sin programar juicios por falta de integración

Aunque el Tribunal de Mayor Riesgo C es uno de los órganos jurisdiccionales que ya tenía agendados diferentes juicios para este 2021 incluso para 2022, los mismos se han de atrasar.

Según informaron los jueces de dicho tribunal, se han visto en la necesidad de suspender el inicio de diferentes debates ya que uno de los tres jueces ya no está asignado a dicho tribunal, faltando el nombramiento por parte del Consejo de la Carrera Judicial para llenar la vacante.

De momento, el tribunal no se encuentra integrado por lo que los juicios continúan detenidos y hasta que no se nombre el juzgador no se podrán programar fechas.

Entre los debates pendientes se encuentran juicios a pandilleros señalados de delitos de extorsión, entre otros.