Tribunal fija de nuevo fecha para primer juicio por caso Hogar Seguro

El Tribunal Séptimo de Sentencia Penal ha fijado nuevamente una fecha para llevar a cabo el primer juicio por el caso Hogar Seguro en donde 3 ex autoridades de la Secretaria de Bienestar Social deberán resolver su situación legal.

Tras varios meses de espera para que se resolvieran una serie de recursos pendientes, finalmente este miércoles se ha dado a conocer que el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal ha fijado fecha para realizar el primer juicio por el caso Hogar Seguro.

Según se indica en la notificación entregada por el juzgador, el debate oral y público esta fijado para el 29 de marzo de 2022, dado a que la agenda del tribunal no permite que el mismo se realice en una fecha más cercana.

En este juicio se tiene previsto que el ex secretario de bienestar social, Carlos Rodas, la ex subsecretaria de abrigo Anahí Keller y el ex director de la casa hogar Virgen de la Asunción, Santos Torres resuelvan su situación legal y se determine si son culpables o inocentes.

Los hechos ocurrieron el 7 y 8 de marzo de 2017 en el hogar seguro donde fallecieron 41 menores de edad.

Mientras tanto, el segundo grupo de 7 sindicados aun espera conocer que tribunal deberá llevar a cabo el juicio en su contra mientras que los señalados en la tercera fase del caso aún esperan conocer si deben o no enfrentar juicio.