Tribunal rechaza extradición a México de supuesto padre asesino

Tras permanecer cerca de 20 años prófugo de la justicia, finalmente Luis Ángel García Monge Álvarez podría enfrentar cargos de asesinato en México, país que lo requiere al señalarlo de ser el responsable de la muerte de sus hijos en un hecho ocurrido en 1997.

De acuerdo al documento enviado por las autoridades mexicanas, García Monge habría asesinado sus dos hijos bajo el argumento de que no había podido cancelar una deuda y para que no sufrieran había tomado la decisión de quitarles la vida, hecho que consta en una nota que supuestamente el sindicado escribió y que le dejó a su ex esposa tras cometer el delito.

No obstante al analizar el expediente y el tiempo en el que sucedieron los hechos, el Tribunal Quinto de Sentencia Penal decidió rechazar su envío a México.

Según los juzgadores, de acuerdo a las leyes guatemaltecas el delito por el que se le persigue ya prescribió, es decir, ya paso el tiempo estipulado en ley para proceder a una persecución penal en su contra, motivo por el cual rechazan la petición de extradición formulada por México.

De momento García Monge debe quedar en libertad, pero el Ministerio Público asegura que apelará la decisión ya que afirman, todavía se encuentra vigente el tiempo por el cual se podría abrir proceso contra el sindicado.