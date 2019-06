El sábado, Estados Unidos y China declararon una tregua en su guerra comercial, ya que Donald Trump dijo que no podría imponer un arancel adicional de $ 300 mil millones y que las dos economías más grandes del mundo acordaron reanudar las negociaciones.

Después de una reunión de alto nivel con el presidente chino, Xi Jinping, Trump dijo que también retrasaría las restricciones contra Huawei Technologies Co., permitiendo a las empresas estadounidenses reanudar las ventas al mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones de China. Trump más tarde tuiteó que su reunión con Xi fue «mucho mejor de lo esperado».

I had a great meeting with President Xi of China yesterday, far better than expected. I agreed not to increase the already existing Tariffs that we charge China while we continue to negotiate. China has agreed that, during the negotiation, they will begin purchasing large…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de junio de 2019