Trump amenaza con deportar a millones de inmigrantes

El presidente de EE.UU., Donald Trump, emitió este lunes por la noche una vaga amenaza de deportar a “millones” de inmigrantes indocumentados la próxima semana, aunque no proporcionó detalles y los funcionarios de la administración no respondieron a las solicitudes de aclaración.



Trump dijo que la agencia comenzará a deportar a inmigrantes indocumentados “tan pronto como entren”, y pidió a los demócratas en el Congreso que aborden la “crisis fronteriza”. No quedó inmediatamente claro de qué plan estaba hablando Trump y ni la Casa Blanca ni Inmigración y Control de Aduanas respondieron a la solicitud de aclaración de CNN el lunes.

Los tuits se produjeron horas antes de que el presidente lance oficialmente su candidatura para 2020. Lanzó su campaña de 2016 prometiendo adoptar una postura firme contra la inmigración ilegal construyendo un muro y liberando al país de inmigrantes indocumentados, pero deportar a millones de personas, como sugirió Trump el lunes, requiere grandes recursos y ICE ya está ocupado con los migrantes que cruzan la frontera ilegalmente.

Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in. Mexico, using their strong immigration laws, is doing a very good job of stopping people…….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de junio de 2019