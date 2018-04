Trump amenaza con ejército a “Viacrucis del Migrante” que incluye a guatemaltecos

“Vamos a proteger nuestra frontera con nuestro ejército”, dijo Trump durante una reunión con los líderes de los estados bálticos, al tiempo que cuestionó a su predecesor Barack Obama por su -laxa- política fronteriza.

“El presidente Obama hizo cambios que básicamente llevaron a la ausencia de fronteras”, espetó.

Trump se enfureció con México en los últimos días por permitir que la marcha de centroamericanos llegue a la frontera con Estados Unidos, donde muchos esperan solicitar asilo.

El llamado “Viacrucis del Migrante 2018” partió el 25 de marzo del sureño estado mexicano de Chiapas, fronterizo con Guatemala. El 80% de sus integrantes son hondureños, y el resto guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses.

Tras reportes de medios estadounidenses, Trump arremetió contra la caravana en los últimos días, enfatizando la necesidad de levantar un muro divisorio con México, su promesa insignia para impedir la inmigración ilegal.

“Si (la caravana) llega a nuestra frontera, nuestras leyes son tan débiles y patéticas… Es como si no tuviéramos frontera”, dijo el martes a periodistas.

“Necesitamos tener un muro de 1,100/1,300 km a lo largo” de la frontera, recalcó el mandatario.

Consultado por la AFP, el Pentágono negó estar al corriente de un despliegue militar en la frontera sur del país, pero señaló que este tipo de operación ya se había ejecutado en el pasado.

Más temprano este martes, Trump escribió en Twitter que la ayuda de Estados Unidos a Honduras está “en juego” si la caravana no detiene su marcha.

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2018