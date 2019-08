Trump anuncia nuevas medidas, ahora contra inmigrantes legales

El gobierno de Donald Trump emitió una norma este lunes 12 de agosto, que podría reducir drásticamente la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y permanecer en EE.UU. al facilitar el rechazo de las solicitudes de tarjetas de residencia permanente (también conocida como tarjeta verde o «green card» y visas).



La regulación, de 837 páginas, es la última ofensiva de la administración contra la inmigración, esta vez, dirigida a inmigrantes legales.

La norma significa que muchos solicitantes de tarjetas verdes y visas podrían ser rechazados si tienen bajos ingresos o poca educación porque se consideraría más probable que necesiten asistencia del gobierno en el futuro. Es efectivo 60 días después de la publicación en el registro federal.

La administración ha dicho que la renovación propuesta de norma de carga pública está diseñada para garantizar que los inmigrantes puedan mantenerse económicamente. Sin embargo, al hacerlo, es probable que sea más difícil para los inmigrantes de bajos ingresos venir a Estados Unidos.

.@DHSgov published a final rule that clarifies long-standing law to ensure those who want to enter and remain in the United States, either temporarily or permanently, are self-sufficient and will not need to rely on public benefits.

— USCIS (@USCIS) August 12, 2019