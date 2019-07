Trump arremete contra Guatemala por romper acuerdo sobre tercer país seguro

El presidente de EE.UU., Donald Trump, arremetió contra el gobierno de Guatemala por «romper el acuerdo» para que el país se convirtiera en tercer país seguro.

Por medio de Tuiter, Trump asegura que Guatemala «ha estado formando caravanas y enviando a Estados Unidos a un gran número de personas, algunas con antecedentes penales».

Recalca que el acuerdo era «necesario», y su gobierno estaba listo para firmarlo.

Lo que deja más contundencia en sus tuits, es el anuncio de la imposición de aranceles a los productos guatemaltecos y «tasas de remesas», que podría entenderse como un impuesto o tarifa al dinero enviado desde el país de norte hacia Guatemala.

Esto, como represalia al país, porque el gobierno de Jimmy Morales ya no firmó el acuerdo.

Trump utiliza en un tuit el término «BAN», que significaría imponer un bloqueo económico para Guatemala.

Guatemala, which has been forming Caravans and sending large numbers of people, some with criminal records, to the United States, has decided to break the deal they had with us on signing a necessary Safe Third Agreement. We were ready to go. Now we are looking at the “BAN,”….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 de julio de 2019