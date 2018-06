Trump: Estados Unidos no será un campo de inmigrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes 18 de junio que su país no se convertirá en un “campo de inmigrantes”, en una dramática confirmación de su controvertida política de ‘tolerancia cero’ con la migración clandestina.

“Estados Unidos no será un campo de inmigrantes, y no será un complejo para mantener refugiados. No lo será”, subrayó el mandatario en la Casa Blanca, donde volvió a responsabilizar a los representantes demócratas por una legislación que calificó de “horrible”.

Durante una ceremonia dedicada a la política espacial, Trump se refirió al escándalo que sacude al país por la separación de niños de sus familias migrantes, pero dejó claro que la medida seguirá aplicándose.

De acuerdo con el mandatario, entre los inmigrantes que buscan entrar al país hay personas “que pueden ser asesinos y ladrones, y muchas cosas más. Queremos un país seguro, y eso empieza en la frontera. Y así será”.

Como lo ha hecho en días recientes, Trump dijo que la responsabilidad por la controvertida separación de familias en la frontera es de responsabilidad de los legisladores del Partido Demócrata, aunque el Partido Republicano controla las dos cámaras del Congreso.

Enfatizó que su país no quiere vivir “lo que está ocurriendo” en Europa a raíz del ingreso masivo de inmigrantes, un gesto que describió como un “gran error”.

“Gran error cometido en toda Europa al permitir la entrada de millones de personas que han cambiado su cultura de forma tan fuerte y violenta”, tuiteó Trump.

“No queremos que lo que está ocurriendo por la migración en Europa ocurra con nosotros”, escribió inmediatamente después.

Children are being used by some of the worst criminals on earth as a means to enter our country. Has anyone been looking at the Crime taking place south of the border. It is historic, with some countries the most dangerous places in the world. Not going to happen in the U.S.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2018