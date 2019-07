La Corte Suprema de Estados Unidos despejó el camino para que la administración Trump use US$ 2.500 millones de fondos del Departamento de Defensa para construir partes de un muro a lo largo de la frontera suroeste que el gobierno argumenta que es necesario para proteger la seguridad nacional.

La orden de la Corte Suprema es una victoria importante para el presidente Donald Trump, quien probablemente usará la construcción de un muro como un punto importante en la campaña electoral.

“¡Guauu! Gran VICTORIA en el Muro. La Corte Suprema de Estados Unidos anula el mandato de una corte inferior, permite que continúe el Muro Fronterizo del Sur. ¡Gran victoria para la seguridad fronteriza y el estado de derecho!”, tuiteó.

Wow! Big VICTORY on the Wall. The United States Supreme Court overturns lower court injunction, allows Southern Border Wall to proceed. Big WIN for Border Security and the Rule of Law!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2019