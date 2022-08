Trump declarará este miércoles ante la fiscal general de Nueva York

Se espera que el expresidente Donald Trump declare ante los abogados de la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, este miércoles, dijeron personas familiarizadas con el asunto, lo que enfrentará a los dos adversarios después de una investigación civil de más de tres años sobre las finanzas de la organización Trump.

No está claro si Trump responderá preguntas o hará valer su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación durante el testimonio a puertas cerradas.

¡Trump dijo en una publicación en Truth Social la madrugada del miércoles que estaría «viéndose con» James «para una continuación de la caza de brujas más grande en la historia de EE.UU. ¡Mi gran compañía, y yo mismo, estamos siendo atacados por todos lados. República bananera!».

La deposición llega durante una semana legal extraordinaria para el expresidente. El lunes, el FBI ejecutó una orden de allanamiento en Mar-a-Lago, su residencia principal en la Florida, en relación con una investigación sobre el manejo de documentos clasificados. El martes, un tribunal federal de apelaciones negó su esfuerzo de larga data para impedir que una comisión de la Cámara de Representantes obtuviera sus declaraciones de impuestos.

Algunos asesores de Trump han abogado por que el expresidente responda preguntas ya que anteriormente testificó sobre sus estados financieros bajo juramento, mientras que otros le han advertido que no dé ninguna respuesta debido al posible riesgo legal que podría enfrentar, dijeron a CNN personas familiarizadas con el asunto. El fiscal de distrito de Manhattan tiene una investigación criminal en curso por separado sobre la Organización Trump.

Otra consideración que se ha discutido, dicen las personas familiarizadas, son las implicaciones políticas de no responder preguntas, ya que se espera que Trump anuncie que se postulará para presidente en 2024. Durante la campaña de 2016, Trump sugirió que no responder preguntas era una señal de culpa. En una parada de campaña en Iowa en 2016, Trump dijo: «Si eres inocente, ¿por qué aceptas la Quinta Enmienda?».

Un abogado de Trump se negó a comentar. Un representante de la oficina del fiscal general no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El testimonio de Trump se acerca al final de una larga investigación del estado de Nueva York sobre si la Organización Trump engañó a prestamistas, aseguradoras y autoridades fiscales al proporcionarles estados financieros engañosos.

En enero, la oficina de James dijo que encontró evidencia «significativa» que indica que la Organización Trump usó valoraciones de activos falsas o engañosas en sus estados financieros para obtener préstamos, seguros y beneficios fiscales. La investigación civil del fiscal general está llegando a su fin y es posible que pronto se tome una decisión sobre una acción de ejecución.

El expresidente y la Organización Trump han negado previamente haber actuado mal y calificaron la investigación civil de James, una demócrata, como motivada políticamente. Tanto James como Trump han intercambiado críticas públicas.

El enfrentamiento sigue al intento fallido de Trump de bloquear las citaciones para declaraciones de él y sus hijos, Donald Trump Jr. e Ivanka Trump.

La declaración de Ivanka Trump tuvo lugar la semana pasada y Trump Jr. tuvo su declaración a fines de julio, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Trump Jr., quien dirige la Organización Trump con su hermano Eric Trump, e Ivanka Trump no hicieron valer sus derechos de la Quinta Enmienda y respondieron las preguntas del estado, dijeron las personas. No está claro qué se les preguntó específicamente o qué dijeron. Su decisión choca con la de Eric Trump y el ex director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, quienes hicieron valer sus derechos de la Quinta Enmienda más de 500 veces cuando depusieron en 2020.

Trump ha testificado bajo juramento en demandas civiles en las últimas décadas y desde que dejó el cargo ha también ha declarado. El año pasado proporcionó testimonio grabado en video para una demanda que involucraba un asalto fuera de la Torre Trump. El caso está programado para ir a juicio en el otoño. Trump ha negado haber actuado mal.