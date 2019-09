Trump despide a John Bolton, asesor de Seguridad Nacional por este motivo

En dos tuits, el presidente de EE.UU., Donald Trump, informó este martes que le pidió a John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que renuncie.



“Anoche informé a John Bolton que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. No estaba de acuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que otros en la Administración, y por lo tanto …”, escribió Trump.

“Le pedí a John su renuncia, que me la dieron esta mañana. Le agradezco mucho a John por su servicio. La próxima semana nombraré a un nuevo asesor de Seguridad Nacional”, continuó el presidente en un segundo tuit.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore….

