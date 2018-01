Estados Unidos duda de salud mental de Trump, él se llama “genio”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se calificó a sí mismo como “un genio… y un genio muy estable” en una publicación en su cuenta oficial de Twitter, este 6 de enero.

….to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius….and a very stable genius at that!

El hecho ocurrió en medio de la polémica que se generó por la publicación de libro en el que se hacen señalamientos de dudas sobre su salud mental.

Trump escribió por ese medio: “a lo largo de mi vida mis dos grandes valores han sido la estabilidad mental y ser, algo así como realmente inteligente”.

Desde la Casa Blanca se emprendieron acciones para evitar la publicación del libro “Fire and Fury: Inside the Trump White House” (Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump), del periodista Michael Wolff, el cual está disponible solo en inglés, y que finalmente salió a la venta el pasado 5 de enero, de manera adelantada ante la expectativa que había generado.

El documento se agotó rápidamente en las librerías de Washington. El tema central está alrededor de una serie de dudas sobre la estabilidad mental del mandatario estadounidense.

Los tweet de Trump fueron publicados horas antes de una reunión que sostuvo con líderes de la mayoría republicana en el Congreso y miembros de su gabinete, en la residencia presidencial de Camp David, en la cual se discutiría sobre las prioridades del partido antes de las cruciales elecciones de mitad de periodo que se realizarán este año.

Los detalles incluidos en el nuevo libro y la posterior defensa de Trump sobre su salud mental han desviado la atención de las noticias sobre política e incluso de las relacionadas con el comportamiento de los mercados financieros estadounidenses estos días.

Michael Wolff is a total loser who made up stories in order to sell this really boring and untruthful book. He used Sloppy Steve Bannon, who cried when he got fired and begged for his job. Now Sloppy Steve has been dumped like a dog by almost everyone. Too bad! https://t.co/mEeUhk5ZV9

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2018