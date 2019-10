Trump habla de muro en estado sin frontera con México

Durante un discurso sobre la energía estadounidense en Pittsburgh el miércoles, el presidente Donald Trump habló sus temas habituales antes de hacer un comentario inusual sobre su muro fronterizo que prometió hace mucho tiempo.

“Estamos construyendo un muro en la frontera de Nuevo México. Y estamos construyendo un muro en Colorado”, dijo Trump. Colorado, ubicado directamente al norte de Nuevo México, no se encuentra en la frontera entre Estados Unidos y México.

Los comentarios de Trump siguen al fracaso de los republicanos que controlan el Senado la semana pasada para anular la declaración de emergencia nacional que el presidente usó para pagar un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, una promesa de campaña de 2016. El Pentágono desvió en septiembre 3.600 millones de fondos de construcción militar de 127 proyectos en todo el mundo para pagar 11 proyectos de muro en la frontera sur de Estados Unidos, una medida que provocó la ira de varios legisladores.

Trump anunció la emergencia nacional en febrero después de no poder persuadir al Congreso para que aprobara fondos adicionales para el muro. El Congreso luego lo rechazó y Trump respondió con su primer veto. Por ley, el Congreso puede tratar de bloquear la declaración cada seis meses, pero hasta ahora no ha podido anular el decreto del presidente.

El miércoles, Trump continuó diciendo que el muro sería “uno grande que realmente funciona: no se puede pasar por encima, no se puede pasar por debajo”.

“Estamos construyendo un muro en Texas”, dijo. “Y no estamos construyendo un muro en Kansas, pero obtienen el beneficio de los muros que acabamos de mencionar”.

Más tarde el miércoles, el gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, respondió a los comentarios de Trump en Twitter.

Well this is awkward …Colorado doesn’t border Mexico. Good thing Colorado now offers free full day kindergarten so our kids can learn basic geography pic.twitter.com/bEXLDJYUku

— Jared Polis (@GovofCO) October 23, 2019