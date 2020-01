Trump llama a gobierno de Irán a no reprimir a manifestantes

El presidente de EE.UU. Donald Trump, tuiteó este domingo que el régimen de Irán no debe «matar a sus manifestantes», luego que ciudadanos tomaron las calles de Irán el sábado, después de que Teherán admitió que derribó por error un avión de pasajeros ucraniano.

Trump parece cambiar su estrategia y debilitar desde adentro al gobierno de Rohani, con quien mantiene tensión tras el ataque contra un militar.

El mandatario adujo que todo el mundo y EE.UU. está atento a la represión que el gobierno iraní podría realizar contra los opositores al gobierno de Rohani.

To the leaders of Iran – DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!

