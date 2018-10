Trump: Retiraré fondos a Honduras si no detiene a caravana de migrantes

Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente Donald Trump aseguró al mandatario de Honduras que retirará la ayuda económica a ese país si una caravana de migrantes no se detiene antes de llegar a territorio estadounidense.

Trump asegura que ya ha advertido al mandatario Juan Orlando Hernández que debe detener la “Caminata del Migrante” y “devolverla” hacia el país centroamericano.

The United States has strongly informed the President of Honduras that if the large Caravan of people heading to the U.S. is not stopped and brought back to Honduras, no more money or aid will be given to Honduras, effective immediately!

