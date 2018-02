Gratitud, Venezuela y la ONU, la cita de Trump y Morales

El agradecimiento a Guatemala por trasladar la embajada del país hacia Jerusalén, Venezuela y la inmigración ilegal fueron algunos de los temas que el presidente Jimmy Morales abordó con Donald Trump, informó la Casa Blanca en un comunicado.

El encuentro tuvo una duración de 15 minutos y se realizó antes de la edición anual del Desayuno Nacional de Oración, en la cual Trump llamó a Estados Unidos una nación de “creyentes”.

Will be heading over shortly to make remarks at The National Prayer Breakfast in Washington. Great religious and political leaders, and many friends, including T.V. producer Mark Burnett of our wonderful 14 season Apprentice triumph, will be there. Looking forward to seeing all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2018