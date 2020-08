Trump puso en duda la elegibilidad de Kamala Harris para ser vicepresidenta por una teoría conspirativa

El presidente Donald Trump pasó años difundiendo mentiras sobre el lugar de nacimiento y la elegibilidad presidencial del presidente Barack Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos.

El jueves comenzó a hacer flotar una nueva mentira sobre la senadora Kamala Harris, quien, de ser elegida, sería la primera vicepresidenta negra y con raíces asiáticas.

El incendiario sinsentido de Trump sobre Harris fue parte de una autodenominada «conferencia de prensa» el jueves que usó en gran medida para hacer campaña contra sus oponentes demócratas a las elecciones. Trump también hizo una serie de afirmaciones falsas sobre el exvicepresidente Joe Biden, los demócratas en general y, nuevamente, sobre la votación por correo.

La elegibilidad de Kamala Harris

A Trump se le mencionaron los señalamientos en «redes sociales» de que Harris podría no ser elegible para servir como presidenta y vicepresidenta. Luego se le preguntó si definitivamente puede decir que ella cumple con los requisitos.

Trump dijo: «Escuché hoy que ella no cumple con los requisitos». Se refirió a un abogado que planteó el tema en un artículo de Newsweek, el profesor de la Universidad Chapman, John Eastman, como «muy altamente calificado».

Trump luego dijo que «no tiene idea» de si es cierto que Harris no cumple con los requisitos. Luego le preguntó a la periodista si estaba diciendo que Harris no califica porque Harris «no nació en este país».

Los hechos primero: Harris nació en Oakland, California. Por lo tanto, como ciudadana por nacimiento, cumple con los requisitos de la Constitución para desempeñarse como vicepresidenta o presidenta. No hay ninguna duda seria sobre esto.

El hecho de que los padres de Harris fueran inmigrantes –su padre vino de Jamaica, su madre de la India– no cambia el hecho de que ella es indiscutiblemente elegible.

Trump dijo que no está seguro de si Harris es elegible o no; concluyó sus comentarios diciendo: «Me acabo de enterar, voy a echar un vistazo». No obstante, su postura de solo hacer preguntas, que también empleó al promover la teoría de ‘birtherism‘ respecto a Obama, no cambia el hecho de que dio crédito a la teoría de la conspiración al elogiar al autor del artículo, diciendo que había escuchado que Harris no es elegible, y planteando la posibilidad de que Harris no haya nacido en EE.UU.

*Con información de CNN