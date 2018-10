Trump quiere quitar ciudadanía a hijos de inmigrantes nacidos en EE.UU.

El presidente Donald Trump quiere abolir por decreto el derecho a la ciudadanía que se otorga a todos los que nacen en territorio estadounidense, según una entrevista divulgada este martes.

“Somos el único país del mundo donde, si una persona llega y tiene un bebé se convierte en ciudadano de Estados Unidos… con todos los beneficios”, dijo en la entrevista televisada. “Es ridículo, es ridículo, y tiene que terminar”.

La propuesta se produce poco antes de las elecciones de medio mandato, en cuya campaña el presidente ha buscado colocar a la migración en el centro del debate.

No obstante, la propuesta está lejos de convertirse en realidad, pues modificar la Constitución implica procedimientos que no incluyen el decreto presidencial.

The Stock Market is up massively since the Election, but is now taking a little pause – people want to see what happens with the Midterms. If you want your Stocks to go down, I strongly suggest voting Democrat. They like the Venezuela financial model, High Taxes & Open Borders!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de octubre de 2018