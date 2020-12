Tu casa, un punto crítico de transmisión de covid-19

Con el aumento de casos de covid-19 en Estados Unidos, la transmisión del nuevo coronavirus está en su punto más alto. Un nuevo análisis que analizó 54 estudios en más de 20 países encontró que una casa donde alguien estaba enfermo de covid-19 seguían siendo punto crítico para la transmisión del virus, incluso si la propagación general de la comunidad había disminuido.

«Este es otro estudio que nos recuerda lo contagioso que es el virus que causa el covid-19 y lo difícil que es evitar infectar a otros si uno vive en una vivienda multigeneracional abarrotada», dijo la Dra. Leana Wen, analista médica de CNN, médico de Urgencias y profesora visitante de la Facultad de Salud Pública del Instituto Milken de la Universidad George Washington, que no participó en el estudio.

Los cónyuges tenían un riesgo más alto que otros miembros de la familia, probablemente debido a que duermen en la misma habitación. Además por la intimidad y el contacto prolongado, según el estudio publicado el lunes en la revista JAMA Network Open.

El riesgo era mayor si el miembro de la familia mostraba síntomas de covid-19, como tos, estornudos, dolores corporales, escalofríos y fiebre, que si la persona mostraba pocos o ningún signo del virus, encontró el estudio. El riesgo también fue mayor entre adultos que entre adultos y niños.

Covid-19, una infección que se mueve rápidamente en casa

Un estudio reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) encontró que la infección entre los miembros del hogar se reprodujo rápidamente. Más de la mitad de las personas (53%) que vivía con alguien que luchaba contra el covid-19 se infectó en una semana, encontraron los investigadores. Alrededor del 75% de estas infecciones secundarias ocurrió dentro de los cinco días de los primeros síntomas en el paciente inicial.

Menos de la mitad de los miembros del hogar infectados tenía síntomas en el momento en que se detectó la infección por primera vez.

«Muchos no informaron síntomas durante los 7 días de seguimiento, lo que subraya el potencial de transmisión de contactos secundarios asintomáticos y la importancia de la cuarentena», informó el equipo de los CDC.

Aíslate o aísla a un ser querido si hay sospecha de covid-19

Mantenerse aislado de otros miembros del hogar es todo un desafío, especialmente si estás en un espacio pequeño o hay niños en el hogar.

«Si tienes en casa a alguien mayor o inmunodeprimido, es posible que desees aislarlo de la casa para que los niños y todos los demás no estén cerca de ellos de forma regular», dijo la pediatra Tanya Altmann, editora en jefe del libro de la Academia Estadounidense de Pediatría El cuidado de su bebé y su hijo pequeño: desde el nacimiento hasta los 5 años y los años maravillosos, en una entrevista anterior.

«Si es un niño al que tienes que cuidar, es posible que debas tomar la decisión de aislar a un adulto con el niño», agregó. «Ese adulto se haría cargo del niño y el otro adulto sería responsable del resto de la familia».

Y, por supuesto, todo esto será extremadamente difícil para un padre soltero «que podría ser el único», dijo la pediatra Dra. Jenny Radesky, portavoz de la Academia Estadounidense de Pediatría, en una entrevista anterior.

«Conoce a tus vecinos, incluso cuál podría ser la red social de su vecindario», dijo Radesky, profesor asistente de Pediatría en la Universidad de Michigan. «Puede que no seas tan cercano interpersonalmente, pero alguien puede estar dispuesto a dejar o recoger medicamentos en la tienda, porque estamos todos juntos en esto».

El resto de la familia también debe practicar el aislamiento, agregó Radesky.

«Desafortunadamente, es necesario mantener toda la casa en aislamiento», dijo. «Los patrones de propagación del covid-19 sugieren que grupos de personas que viven juntas tienen mayor riesgo de contagiarse entre sí. Si los niños son parte de ese hogar, pueden mostrar síntomas mínimos pero aun así ser contagiosos».

Considera que todos los que viven en casa usen una mascarilla cuando estén dentro. Hacerlo fue un 79% efectivo para prevenir la propagación del virus, según un estudio reciente. Cuando los miembros de la familia comenzaron a usar mascarillas antes de que aparecieran los síntomas en la primera persona infectada dio resultado para prevenir las infecciones.

Si vives solo, tu desafío es controlar tus síntomas y cuidarte cuando no te sientas bien. Asegúrate de tener un plan para que te entreguen alimentos y medicamentos en tu hogar. Busca a alguien que pueda ser responsable de vigilarte virtualmente de manera regular.

Almacena o pide a tus seres queridos que proporcionen en la habitación todas las formas de entretenimiento relevantes: televisión, computadora, iPad, libros, incluso juegos que pueda jugar a través de FaceTime o Skype.

Haz una lista de verificación de suministros

No dudes en hacer pedidos en línea o pedirles a tus seres queridos que proporcionen suministros básicos, que incluyen:

Un termómetro que funcione para controlar la fiebre, que se considera 37,8 grados Celsius y un método para limpiarlo, como alcohol isopropílico.

Medicamentos para reducir la fiebre, como acetaminofén, una caja de guantes y mascarillas desechables de goma o látex, y un suministro para 60 o 90 días de otros medicamentos recetados necesarios.

Jabón regular y desinfectante de manos a base de alcohol al 70% (el jabón antibacteriano no es necesario si te lavas correctamente las manos y de esa manera no contribuirás al crecimiento de las superbacterias resistentes a los antibióticos en el mundo).

Pañuelos para cubrir los estornudos y la tos. Pero realmente no hay necesidad de acumular papel higiénico: esta es una enfermedad respiratoria.

Suministros de limpieza regulares, guantes de limpieza de cocina y revestimientos para botes de basura.

Suministros de limpieza desinfectantes: los CDC sugieren elegir de una lista que cumpla con los estándares de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. , pero dicen que también puede hacer su propia versión utilizando 1/3 de taza de blanqueador sin caducar por galón de agua o 4 cucharaditas de blanqueador por litro de agua. Nunca mezcle blanqueador con amoníaco o cualquier otro limpiador porque produce gases tóxicos.

Para combatir el covid-19 en tu casa, cúbrete y desinféctate

Todos en casa deben llevar una mascarilla, a menos que usted o su ser querido tengan «problemas para respirar» o estén «inconscientes, incapacitados, o no puede quitarse la máscara sin ayuda», dicen los CDC.

Maximiza las acciones de aislamiento y protección, enfatizó Altmann.

«Puedes hacer que una persona sana le deje comida y bebida al enfermo en la puerta y luego se lave las manos», explicó Altmann. «Usa guantes para recoger los platos vacíos, llévalos a la cocina y lávalos en agua caliente con jabón, o preferiblemente con lavavajillas, y lávate las manos nuevamente».

No compartas vasos, tazas, tenedores u otros cubiertos o platos para comer, dicen los CDC. No compartas toallas ni ropa de cama con otras personas de tu hogar. Al lavar la ropa, no sacudas la ropa sucia de la persona enferma para «minimizar la posibilidad de que el virus se propague por el aire».

Y los cuidadores deben usar guantes desechables cuando manipulen esa ropa sucia, dicen los CDC. Hay que tirara esos guantes después de cada uso.

«Si usas guantes reutilizables, esos guantes deben dedicarse a la limpieza y desinfección de superficies para covid-19 y no deben usarse para otros fines domésticos. Lávate las manos inmediatamente después de quitarse los guantes», aconsejan los CDC.

¿Qué sucede si solo hay un baño en la casa?

«Si todo el mundo tiene que usar el mismo baño, intenta ir al menos dos horas después de que la persona en aislamiento lo haya usado antes de que alguien más vaya», aconsejó Wen.

Dedica un bote de basura forrado para cualquier pañuelo de papel u otro papel o productos desechables utilizados por una persona enferma, dicen los CDC. Agregan que los cuidadores deben «usar guantes al quitar las bolsas de basura, manipular y desechar la basura. Lavarse las manos después de manipular o desechar basura».

Y recuerda: llama al 911 inmediatamente si tú o tus seres queridos tienen alguno de estos síntomas: dificultad para respirar aumentada o repentina o falta de aire; dolor o presión persistente en el pecho; cualquier signo de falta de oxígeno, confusión, labios o cara azulados, o si no puedes despertar a la persona enferma.

Evita que los demás se enfermen de covid-19 en casa

Para ser claros: después de un diagnóstico positivo de covid-19, todos en la casa deben aislarse del mundo exterior tanto como sea posible.

«Yo recomendaría que las familias encuentren amigos con quienes puedan dejar los comestibles o medicamentos esenciales, que no vayan al trabajo y no jueguen con otros niños, ni siquiera afuera», dijo Radesky.

«Si no tienes amigos que puedan entregar alimentos o artículos esenciales, mira si las tiendas locales pueden entregar los artículos. Estoy seguro de que agradecerían no tener una posible exposición al covid-19 en su tienda», añadió Radesky.

Si un miembro de la familia sin síntomas cree que es absolutamente esencial salir a la tienda de comestibles, la farmacia o para ver a un miembro de la familia, ten en cuenta que puedes ser contagioso y cualquier cosa que toques podría transmitir el virus, incluso si no tienes síntomas.

«Insto a la gente a que no haga esto», dijo Radesky. «La forma en que venceremos a este virus es reduciendo la cantidad de veces que cada persona infectada transmite el virus a otra persona. Por lo tanto, cuanto más pueda hacer para detener el virus en seco —en otras palabras, que tu familia no contagie a otra persona y no lleves el virus a tu lugar de trabajo ni a una tienda local— ¡cuanto antes terminaremos con esto!».

Para reducir la transferencia de virus dentro de tu casa, trata de mantener un flujo de aire en el resto de la casa con ventanas abiertas o puertas con mosquiteros, si el clima lo permite. Los CDC dicen que «mejorar la ventilación ayuda a eliminar las gotas respiratorias del aire».

«Mantendría las ventanas abiertas en todos los espacios compartidos», aconsejó Wen. «Además, un purificador de aire con un filtro HEPA podría ayudar. También lo haría un humidificador, ya que los virus permanecen más tiempo en el aire seco, especialmente en el espacio compartido».

Que todos se laven las manos en cada oportunidad. Limpia y desinfecta todas esas superficies comúnmente compartidas, ¡no olvides las manijas del refrigerador y del microondas!.

Mantén a todos lo más libres de estrés posible —una tarea difícil sin duda— y concéntrate en una alimentación saludable, ejercicio regular y sueño de calidad.

Aunque no hay indicios de que las mascotas puedan transmitir o contraer el covid-19, los CDC sugieren mantener a las mascotas alejadas de las personas enfermas.

«Dado que los animales pueden transmitir otras enfermedades a las personas, siempre es una buena idea practicar hábitos saludables con las mascotas y otros animales», dicen los CDC. «Si debes cuidar a tu mascota o estar cerca de animales mientras estás enfermo, lávate las manos antes y después de interactuar con tus mascotas».

¿Cuándo termina el aislamiento en tu casa?

Si diste positivo en la prueba pero no tuviste síntomas, puedes dejar de aislarte en casa 10 días después de la fecha en que tuviste tu prueba positiva, dicen los CDC.

Para aquellos con síntomas, los CDC dicen que puede estar cerca de otras personas cuando:

Han pasado 10 días o más desde que aparecieron los primeros síntomas.

Han pasado 24 horas sin fiebre sin tener que usar medicamentos para reducir la fiebre.

Cuando otros síntomas de covid -19 están mejorando.

«Un número limitado de personas con enfermedades graves puede producir virus con capacidad de replicación más allá de los 10 días, lo que puede justificar la extensión de la duración del aislamiento y las precauciones hasta 20 días después del inicio de los síntomas», dicen el CDC. Considera consultar con expertos en control de infecciones, dice la agencia.

La pérdida del gusto y el olfato puede permanecer durante semanas o incluso meses después de la recuperación, señalan los CDC, pero eso no significa que debas permanecer aislado.

Sin embargo, si tienes un sistema inmunológico severamente debilitado o estuviste más gravemente enfermo con covid-19 —como ser admitido en un hospital y necesitar oxígeno— las reglas cambian, según los CDC:

«Tu proveedor de atención médica puede recomendarte que permanezcas aislado durante más de 10 días después de que aparecieron los primeros síntomas (posiblemente hasta 20 días)», dicen los CDC.

«Las personas que están gravemente inmunodeprimidas pueden requerir pruebas para determinar cuándo pueden estar cerca de otras personas. Habla con tu proveedor de atención médica para obtener más información».

Estos son tiempos terribles, pero esperamos que estos consejos te ayuden a aliviar la ansiedad y a prepararte a ti y a tu familia para lo peor, mientras esperan y se esfuerzan por lo mejor.

*Con información de CNN