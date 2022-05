U.S. Meat finaliza gira en el país, presentaron en Quetzaltenango recetas innovadoras

“Let’s Meat on the Road Grill & Kitchen” de U.S. Meat Centroamérica-Dominicana, llegó el pasado sábado 7 de mayo al departamento de Quetzaltenango.

En donde presentaron los productos de U.S. Meat a través de innovadoras y diferentes recetas que pueden formar parte de los menús de los restaurantes altenses.

En esta tercera y última ocasión con el apoyo de Suministros y Alimentos se prepararon distintos platillos, con los cuales buscaban llegar a los principales importadores a través de un workshop que les abrió la puerta a más opciones de negocio.

Los menús que se presentaron fueron U.S. Pork y U.S. Beef, con las siguientes recetas:

Open Face Steak Sandwich

Ensalada de papas asadas y tocino

Cerdo Caramelizado flameado en Bourbon

Ribeye

Galletas Oreo con tocino

El pasado sábado, fue el último día que U.S. Meat recorrió tres de los departamentos del país para luego visitar los países vecinos como lo es El Salvador y Honduras.

Cada lugar fue sorprendido con las habilidades culinarias de un chef, que compartió recetas, opciones de preparación, métodos de cocción e información relevante de los cortes de carne y sus atributos, todo con el fin de generar más opciones de venta y comercialización para generar más ganancias.

Uno de los compromisos del proyecto fue la innovación, por lo que están en constante creación de estrategias que permitan generar más ideas de venta y comercialización de las carnes rojas de Estados Unidos res, cerdo y cordero.

Sobre U.S. Meat

Desde hace más de tres décadas, U.S Meat representa a los mejores productores de ganado, empacadores, exportadoras, promotores y productores de granos, organizaciones rurales y de granjeros, así como empresas de la agroindustria de Estados Unidos.

Comercializa productos en diferentes países del mundo, donde la marca es reconocida por su calidad y gran sabor. Una de las regiones que más destaca por su incremento en el consumo de la carne de los Estados Unidos, es la de Centroamérica y República Dominicana, filial organizadora de este evento.

Para más información visitar las siguientes páginas:

Facebook: @USMeat_CA_RD

Instagram: @USMeat_CA_RD

Página web: http://www.usmef.net/

LinkedIn: USMeat_CA_RD