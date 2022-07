Ucrania puede recibir ayuda para exportar cereales al mundo.

La invasión rusa de Ucrania ha obstaculizado las exportaciones ucranianas, lo que ayudó a impulsar los precios mundiales de los cereales, los aceites de cocina, el combustible y los fertilizantes.

Turquía y las Naciones Unidas han estado trabajando para negociar un acuerdo para aliviar la crisis. Rusia ha expresado su preocupación por el uso de barcos para llevar armas a Ucrania y ha pedido que se registren los barcos.

Ucrania ha dicho que un acuerdo no puede amenazar la seguridad de su territorio a lo largo del Mar Negro.

Lucha contra el Donbás

El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo el miércoles que espera que las fuerzas rusas se concentren en tomar pequeños pueblos cerca de las ciudades de Slovyansk y Kramatorsk mientras intenta tomar el control de la región oriental de Donbás.

“Las áreas urbanas de Slovyansk y Kramatorsk probablemente sigan siendo los principales objetivos de esta fase de la operación”, dijo el ministerio.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo en su discurso nocturno el martes que “los bombardeos rusos no se detienen ni un solo día”.

“En Donbás, los intentos ofensivos no se detienen, la situación allí no se vuelve más fácil y las pérdidas no se reducen. Debemos recordar esto. Debemos ver esto, llamar la atención sobre esto”.

Ucrania dijo el martes que 52 rusos murieron

Esto ocurrió en un ataque con misiles de largo alcance contra un depósito de municiones en el sur de Ucrania. Moscú cuestionó la afirmación y dijo que siete civiles habían muerto.

Kiev dijo que el ataque en la ciudad de Nova Kakhovka en la región de Kherson se produjo después de que Estados Unidos suministrara a Ucrania sistemas avanzados de artillería móvil HIMARS, que Ucrania dijo que sus fuerzas estaban utilizando con mayor precisión.

«Según los resultados de nuestras unidades de cohetes y artillería, el enemigo perdió 5️2 (personas), un obús Msta-B, un mortero y siete vehículos blindados y otros, así como un depósito de municiones en Nova Kakhovka», dijo el comando militar del sur de Ucrania. dijo en un comunicado.

La región que golpeó Ucrania

es una de la que Rusia se apoderó después de lanzar su invasión el 24 de febrero. Con acceso al Mar Negro, el área es de importancia estratégica.

Un funcionario instalado por Rusia en Kherson dio una versión diferente de los hechos, diciendo que al menos siete personas habían muerto y que civiles e infraestructura civil habían sido atacados.

La agencia de noticias TASS de Rusia citó a Vladimir Leontyev, jefe de la administración militar-civil del distrito de Kakhovka instalada por Rusia, diciendo que al menos siete personas murieron en el ataque y unas 60 resultaron heridas.

“Todavía hay mucha gente bajo los escombros. Los heridos están siendo llevados al hospital, pero muchas personas están bloqueadas en sus apartamentos y casas”, dijo Leontyev en la cuenta de TASS. También se le citó diciendo que almacenes, tiendas, una farmacia, gasolineras y una iglesia habían sido atacados.

Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de matar indiscriminadamente a civiles en la guerra. La oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas dijo el martes que 5.024 civiles habían muerto en Ucrania desde que comenzó la invasión, y agregó que la cifra real probablemente era mucho mayor.

Fuente: VOA

Lea También.