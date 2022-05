Ucrania «sigue siendo peligrosa» para los periodistas

Gurzhiy, editor en jefe del sitio web estadounidense Slavic Sacramento, trabajó durante meses desde su oficina en California para proporcionar a una gran diáspora de habla rusa noticias y análisis sobre la invasión de Ucrania.

Su cobertura no ha pasado desapercibida, razón por la que el regulador de medios de Moscú, Roskomnadzor, bloqueó el acceso a Slavic Sacramento en Rusia a principios de este año, junto al de varios medios y sitios de noticias, incluidos el servicio ruso.

El periodista explica que la mejor manera de brindar noticias creíbles sobre la guerra en Ucrania es a través de contenido de primera mano. Es por eso que a principios de mayo, cambió las comodidades de su hogar en Sacramento por el lugar de los hechos, viajando primero a Polonia y luego a través de Ucrania en busca de historias.

Gurzhiy se dirigía a la ciudad sureña de Mykolaiv, uno de los primeros campos de batalla entre las fuerzas rusas y las tropas ucranianas.

Pese a que en ese lugar las fuerzas sufrieron un revés, la ciudad sigue siendo golpeada por los bombardeos y el camino está repleto de puestos de control ucranianos. Durante la entrevista Gurzhiy se se tuvo que desconectar en tres ocasiones para pasar por puestos fuertemente ocupados.

Pero le impulsa la oportunidad de hablar de primera mano con los más impactados por la invasión.

La siguiente entrevista ha sido editada por su extensión y para mayor claridad.

Gurzhiy :

Llegué el 7 de mayo vía Polonia. Primero fui a Leópolis, en el oeste de Ucrania. Luego visité Kiev, Bucha e Irpin. Ahora estoy en el sudeste de Ucrania, cerca del frente. Me dirijo a Mykolaiv. Mi objetivo es visitar tantas ciudades como sea posible para tener una mejor idea de lo que pasó y lo que sigue pasando en este país. Estoy hablando con mucha gente y tomando muchas imágenes.

Planeo producir un documental basado en las entrevistas y las grabaciones que tengo.

En Varsovia, Polonia, vi aún más apoyo para los refugiados ucranianos, y cuando la gente se enteró de que iba a ir a Ucrania, me expresaron todo tipo de apoyo. Estas son las cosas que hacen que informar sea diferente si estás físicamente más cerca del conflicto.

Tomé un autobús de Polonia a Ucrania y me encontré con refugiados ucranianos que volvían a casa, porque sintieron que era lo suficientemente seguro para hacerlo. Esa fue mi primera impresión cuando pisé Ucrania por primera vez en este viaje: muchas personas comienzan a sentir que las cosas están mejorando en algunas partes del país.

¿Estabas preparado para cubrir el conflicto dentro de Ucrania? ¿Tienes algún entrenamiento de seguridad?

Tengo experiencia en la cobertura del conflicto en Ucrania. He estado aquí muchas veces desde 2014. Pero, por supuesto, siempre es bueno estar completamente preparado. Entonces, antes de venir aquí, un amigo ucraniano que es capellán voluntario en el departamento del alguacil de Los Ángeles, me dio consejos sobre cómo moverme por el país durante este conflicto.

También me dio un chaleco antibalas. Me dio buenos consejos sobre cómo cuidarme la espalda mientras estoy en Ucrania.

Decenas de periodistas fueron asesinados o gravemente heridos cubriendo las primeras semanas de la guerra. ¿Es más seguro ahora para los periodistas?

La situación en Kiev y en las partes occidentales del país es bastante buena ahora. Es mucho más seguro que el este, obviamente. Pero todo el país sigue siendo una zona de conflicto, por lo que sigue siendo peligroso para los periodistas estar aquí. Somos civiles y no tenemos armas, por lo que es extremadamente arriesgado para nosotros estar cerca de las líneas del frente.

Para alguien como yo, el riesgo de estar sobre el terreno en Ucrania no es solo el bombardeo ruso. He informado sobre la corrupción gubernamental en Ucrania en el pasado. Dadas las circunstancias, uno no se siente del todo seguro.

Como periodista estadounidense nacido en Bielorrusia, de padre ucraniano y madre bielorrusa, ¿tus raíces han afectado la forma en que los ucranianos te ven?

Esa es una buena pregunta. Entiendo muy bien el ucraniano y lo hablo un poco. Pero principalmente hablo en ruso. Y para los ucranianos, Rusia es el enemigo en este momento.

A los ucranianos no les gustan los rusos por estos días. Esto es un hecho.

En Polonia, por ejemplo, conocí a un refugiado ucraniano al que quería entrevistar. Se negó a hablar conmigo en ruso. Le ofrecí hablar en inglés o alemán, pero aun así se negó a hablar. Pero cuando le expliqué que amo Ucrania y que soy un periodista que informa sobre lo que sucede allí, entendió y solo entonces comenzó a hablarme.

Nací en Bielorrusia, que es igualmente odiada aquí en Ucrania, porque el gobierno bielorruso es aliado de Rusia. Entonces, me aseguro de decirle a la gente que soy parcialmente ucraniano y que mi padre nació en Crimea. Ayuda porque empiezan a confiar más en mí.

También ayuda mucho cuando le digo a la gente aquí que vengo de Estados Unidos. La gente en Ucrania ama mucho a Estados Unidos. Se abren fácilmente a los estadounidenses, ya sean periodistas o cualquier otra persona.

Has estado informando desde Ucrania tanto en ruso como en inglés. ¿Qué motivó esa decisión y cómo están reaccionando los lectores a tus reportes sobre Ucrania?

Gurzhiy: Es cierto que nos dirigimos a rusoparlantes en Sacramento y otras partes de California, pero la mayoría de los hijos de inmigrantes rusos, ucranianos y otros eslavos hablan inglés como idioma principal. Entonces, tratamos de llegar a diferentes audiencias en sus idiomas.

La gente reacciona muy positivamente con mis historias y videos de Ucrania. He visto un aumento en nuestro alcance a las audiencias, particularmente a través de Facebook.

Cuando mi audiencia ve una cara familiar sobre el terreno, comienza a confiar en nuestros informes incluso más que antes. Así que estar aquí definitivamente ayuda a aumentar nuestra credibilidad.

Fuente: VOA

