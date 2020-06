UEFA no descarta al público en la gran final de la Champions League

Tras conocerse el nuevo formato y fechas para darle un cierre a la Champions League, el máximo dirigente de la UEFA no descartó al público en la final del máximo torneo europeo.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, indicó que dijo que organismo no descarta la presencia de público en las finales de Champions y Europa League.

«Si tuviera que darte una respuesta hoy, te diría que no, pero las cosas están cambiando mucho. Hace un mes no pensábamos que podríamos terminar las competiciones. Veremos cómo están las cosas pero ahora no podemos responder a eso aún», señaló.

La Champions volverá el 7 de agosto con la vuelta de octavos de final, pero aún no se sabe la sede de los partidos.

The #UCL quarter-finals, semi-finals and final will be played as a straight knockout tournament in Lisbon between 12 and 23 August 2020. All these ties will be single-leg fixtures.

Read more ⬇️

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 17, 2020