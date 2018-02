En prisión de por vida: EE.UU. dicta condena a Eliú Lorenzana

Una vida en prisión le espera a Eliú Elixander Lorenzana Cordón en una cárcel de Estados Unidos. Este 22 de febrero fue condenado a cadena perpetua, señala en un comunicado el Departamento de Justicia.

Lorenzana Cordón, de 45 años, originario de La Reforma, Zacapa, e hijo de Waldemar Lorenzana Lima, alias “el Patriarca”, fue hallado culpable de traficar drogas hacia Estados Unidos desde territorio guatemalteco. Unidades de inteligencia de ese país denominaron a la estructura como el Clan Lorenzana.

Colleen Kollar-Kotelly, jueza de la Corte Distrital para el Distrito de Columbia, EE. UU., estuvo a cargo del proceso en contra de Lorenzana Cordón, quien fue hallado culpable de conspiración para traficar cinco o más kilogramos de una sustancia controlada por la ley estadounidense (cocaína) en marzo de 2016.

Leader of Guatemalan Drug Trafficking Organization Sentenced to Life in Prison https://t.co/qx7ndyfeJb

— Justice Department (@TheJusticeDept) 22 de febrero de 2018