Lula se entregó a la policía para cumplir condena

Lula y sus acompañantes habían llegado al estacionamiento por una puerta trasera y pretendían abandonar el lugar discretamente por una salida lateral, pero rápidamente los militantes rodearon el carro.

Supporters prevent Brazil’s former president Luiz Inacio Lula da Silva from leaving to surrender to police and begin his prison sentence for corruption. Scores of activists swarmed his car and blocked the gate, forcing the 72-year-old two-term president to get back out of the car pic.twitter.com/OqPays02qS

