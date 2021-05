Un año de la muerte de George Floyd: los homenajes

Ha pasado un año desde que George Floyd murió a manos de un agente de policía de Minneapolis, lo que provocó protestas mundiales. Este martes, simpatizantes, activistas y su familia lo recordarán con una serie de homenajes y marchas.

Desde Dallas hasta Washington y Minneapolis, el nombre de George Floyd resonará en todo Estados Unidos en reconocimiento a un hombre que se ha convertido en un símbolo en la lucha por la igualdad racial y la reforma policial.

La familia

La hermana de George Floyd, Bridgett Floyd, su hija Gianna Floyd y la madre de Gianna, Roxie Washington, visitarán la Casa Blanca por invitación del presidente Joe Biden. La reunión familiar será privada para que Biden pueda tener una «conversación real y preservarla con la familia», dijo la secretaria de prensa Jen Psaki.

La visita de la familia se producirá cuando la Ley George Floyd de Justicia en la Policía permanece estancada en el Senado, a pesar de que Biden estableció el objetivo inicial de que la legislación se aprobara este martes. Psaki dijo el viernes que Biden quiere el proyecto de ley en su escritorio «lo más rápido posible». El proyecto de ley incluye disposiciones para establecer un registro nacional de conducta policial inapropiada, una prohibición de la aplicación de la ley por perfiles raciales y religiosos y una revisión de la inmunidad calificada para los agentes de policía.

Se espera que otros miembros de la familia de George Floyd asistan a eventos conmemorativos en Minneapolis el martes, según un portavoz de la familia. Uno de esos eventos es una «Celebración de la vida» que incluye un día de juegos, comida, atracciones inflables para los más jóvenes y actuaciones especiales de artistas ganadores del Grammy y talentos locales.

Los organizadores en Dallas están preparando una marcha y un mitin de solidaridad para el martes y la Sinfónica del Pacífico con sede en California transmitirá un concierto gratuito en honor a George Floyd.

El canal BET (Black Entertainment Television) también rendirá homenaje a Floyd, con una programación especial que comienza el martes con «Bars and Ballads for George Floyd», con Jon Batiste, Nas, el ex embajador de la ONU Andrew Young, el cantante y activista Anthony Hamilton y el presidente de Color of Change Rashad Robinson.

Galería de los momentos importantes

Varios otros eventos en honor a Floyd se han llevado a cabo en los últimos días. Bridgett Floyd habló durante un mitin el domingo en Minneapolis, donde prometió ser la voz de George Floyd y abogar por el cambio. A ella se unieron el abogado de derechos civiles Ben Crump y el reverendo Al Sharpton.

1 de 15 | Se cumple un año de la muerte de George Floyd, pero su legado sigue vivo. En todo el mundo los murales en las calles honran a Floyd, dando a las personas la oportunidad de rendir homenaje y tomarse un momento para reflexionar. En esta foto un grupo de personas se abraza en la plaza George Floyd en Minneapolis el 20 de abril de 2021. La foto fue tomada después de que un jurado encontrara al exagente de policía Derek Chauvin culpable de matar a Floyd. (Crédito: Victor J. Blue / The New York Times / Redux)

2 de 15 | Floyd, un hombre negro de 46 años, murió bajo custodia policial en mayo de 2020. Su muerte provocó protestas generalizadas y reavivó conversaciones sobre raza, brutalidad policial e injusticia social. En esta foto la gente se arrodilla frente a un mural de Floyd durante una protesta en Manchester, Inglaterra, el 27 de marzo de 2021. (Crédito: Christopher Furlong / Getty Images)

3 de 15 | En Houston, Texas, la gente se reúne cerca de un mural de Floyd el 20 de abril. (Crédito: Callaghan O’Hare / Reuters)

4 de 15 | Un mural rinde homenaje a Floyd y Breonna Taylor en un estacionamiento de Detroit el 23 de abril de 2021. Taylor fue asesinada en marzo de 2020 por agentes de policía que ejecutaban una orden judicial sin orden de judicial en Louisville, Kentucky. (Crédito: Ryan Garza / Detroit Free Press / USA Today Network)

5 de 15 | James Stapleton abraza a su hijo de 11 años, Kareem, después de que oraron por Floyd en un mural en Denver el 20 de abril. (Crédito: Hyoung Chang / MediaNews Group / The Denver Post / Getty Images)

6 de 15 | Un grupo de personas en Nairobi, Kenya, se sienta cerca de un Mural de Floyd el 21 de abril de 2021. La palabra swahili «haki» significa «justicia». (Crédito: Brian Inganga / AP)

7 de 15 | Shantel Carson y su hijo, Shavez Alston, presentan sus respetos a Floyd en un monumento en Milwaukee el 20 de abril. (Crédito: Mark Hoffman / USA Today Network)

8 de 15 | Un hombre pasa junto a un mural de Floyd en un edificio de oficinas en Oakland, California, el 29 de marzo de 2021. (Crédito: Jim Wilson / The New York Times / Redux)

9 de 15 | Jarvis Crawford lidera un grupo mientras sostienen velas durante una vigilia en Palm Springs, California, el 21 de abril de 2021. (Crédito: Desert Sun / USA Today Network)

10 de 15 | Un mural de Floyd se ve en el centro de Bruselas, Bélgica, el 21 de abril. (Crédito: Francisco Seco / AP)

11 de 15 | Un mural representa a Floyd en el costado de un supermercado en Brooklyn, Nueva York, en marzo 9. (Crédito: Liao Pan / China News Service / Getty Images)

12 de 15 | Una mujer pasa junto a un mural de Floyd en Los Ángeles el 21 de abril. (Crédito: Alexi Rosenfeld / Getty Images)

13 de 15 | Dos mujeres se abrazan en Atlanta después de que el exagente de policía Derek Chauvin fuera declarado culpable de la muerte de Floyd. (Crédito: Elijah Nouvelage / AFP / Getty Images)

14 de 15 | La gente pasa junto a un mural de Floyd en Belén, en la Ribera Occidental, el 31 de marzo. (Crédito: Emmanuel Dunand / AFP / Getty Images)

*Con información de CNÑ