Un asistente dio la señal de que no había munición en el arma disparada

Un asistente de dirección le entregó a Alec Baldwin un arma de utilería y gritó «arma fría» antes de que el actor disparara y matara a la directora de fotografía Halyna Hutchins y herido al director Joel Souza, según un documento judicial.

El comentario de «arma fría» tenía la intención de indicar que el arma no tenía munición real, según una declaración jurada de una orden de registro para el set de filmación presentada por la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe y obtenida por KOAT, afiliada de CNN.

Según la declaración jurada, el director asistente David Halls entregó a Baldwin una de las tres armas de utilería que un armero colocó en un carro.

Halls no sabía que había balas reales en el arma, indicó la declaración jurada.

Pero cuando el actor disparó el arma, una bala alcanzó a Hutchins, de 42 años, en el pecho e hirió a Souza, de 48, que estaba cerca, según la declaración jurada. Hutchins fue declarada muerta en el hospital luego de ser trasladada vía aérea, dice la declaración jurada.

Pero antes del incidente del jueves, algunos miembros del equipo abandonaron la producción por preocupaciones relacionadas con problemas de seguridad, incluidos los procedimientos de seguridad de armas y los protocolos contra el covid-19 que no se siguieron, según Los Angeles Times y otros informes de los medios.

Tres miembros que estuvieron en el set el fin de semana pasado le dijeron al Times que hubo dos descargas accidentales de armas de utilería antes del jueves.

Las rondas fueron disparadas accidentalmente el 16 de octubre por el doble de Baldwin después de que le dijeron que el arma estaba «fría», dijeron al periódico dos de los miembros de la producción que presenciaron las descargas.

La productora de la película le dijo a Deadline en un comunicado que no se le notificó de las quejas oficiales sobre la seguridad de las armas o los accesorios en el set.

«Llevaremos a cabo una revisión interna de nuestros procedimientos mientras la producción esté cerrada», dijo Rust Movie Productions, LLC en el comunicado. «La seguridad de nuestro elenco y equipo es la máxima prioridad de Rust Productions y de todos los asociados con la empresa».

CNN ha hecho varios intentos para comunicarse con Rust Movie Productions para obtener comentarios, pero no ha recibido una respuesta.

La Armera expresó sus dudas sobre el nivel de experiencia

Hannah Gutierrez, la armera de la película, había terminado recientemente su primer proyecto como armera jefe, dijo en una entrevista de podcast en septiembre.

Gutierrez fue identificada como la armera que «instaló» el arma de utilería utilizada por Baldwin, según una orden de registro emitida por la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe el viernes.

«Estaba realmente nerviosa al principio», dijo Gutierrez sobre su trabajo como armera jefe en el set de la película «The Old Way», protagonizada por Nicolas Cage.

«Casi no acepté el trabajo porque no estaba segura de si estaba lista, pero hacerlo, todo fue muy bien», dijo en una entrevista en el podcast Voices of the West, que está dedicado a The Old Oeste.

«Es realmente genial… una manera realmente ruda de comenzar una carrera realmente larga y genial, espero», agregó Gutierrez.

Gutierrez dijo que su padre, Thell Reed —armero y doble de riesgo— comenzó a transmitir sus conocimientos sobre armas cuando ella tenía 16 años. Aunque estudió cinematografía y aspiraba a actuar, dijo, la transición a armera parecía natural.

«Lo probé con papá una vez y luego me di cuenta de que tenía un don natural para ello: crecer alrededor de las armas toda mi vida», dijo Gutierrez.

Su trabajo como armera abarca desde enseñar a los actores a usar un cinturón de armas hasta apuntar y disparar, dijo.

«Tengo que mostrarles cómo mantenerlas rectas, hacer que parezca que están apuntando a algo y también tienes que enseñarles sobre el culatazo», dijo Gutierrez.

Añadió: «Estos cartuchos de fogueo no tienen realmente un culatazo similar al de las balas normales. Para que parezca más realista, [les] digo a los actores que creen un poco de movimiento con la muñeca».

«Asegúrate de que el arma esté realmente fría»

Las «armas frías» no deben cargarse, particularmente durante los ensayos, afirmó un experto en armas a CNN el viernes.

«Tienes que asegurarte de que el arma esté realmente fría, lo que significa que no debería haber habido munición allí, punto. Y especialmente si es un ensayo», dijo a CNN Bryan Carpenter, armero y maestro de armas en el sector cinematográfico.

Carpenter agregó que si bien es aceptable que algunos actores quieran tener una idea de un arma durante los ensayos, es crucial asegurarse de que las armas de utilería no estén llenas de munición. Señaló que las armas en los sets deben ser confirmadas «en frío» por dos personas para evitar incidentes tan trágicos.

A pesar de las medidas de seguridad, se han producido accidentes fatales de producción.

Mientras filmaba la película «El cuervo» en 1993, el actor Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, murió en un accidente con un arma de fuego.

Incluso la munición de fogueo puede ser mortal si se dispara a corta distancia. En 1984, el actor John-Eric Hexum jugaba con una pistola en el set de «Cover Up: Golden Opportunity» y murió después de poner la pistola en su cabeza y apretar el gatillo.

El maestro de utilería Joseph Fisher le dijo a CNN el viernes que incluso cuando no hay «bala» en una pistola de apoyo, todavía hay proyectiles, pólvora y gas, que pueden ser peligrosos dentro de un cierto rango.

Varias agencias investigan cómo ocurrió este incidente

La película llamada «Rust», que se estaba filmando en Bonanza Creek Ranch en Nuevo México, estaba protagonizada por Baldwin, quien también es productor de la película.

Una llamada al 911 obtenida por KOAT ofreció un vistazo a los minutos posteriores al incidente. Un miembro de la tripulación le dijo al operador que dos personas habían recibido un disparo «accidentalmente» en el set.

«Necesitamos ayuda. Han disparado a un director y una cámara», le dijo una mujer al operador. «Estaba sentado, estábamos ensayando y se acabó, y salí corriendo, todos salimos corriendo».

Baldwin dijo el viernes que está en contacto con la familia de Hutchins.

«No hay palabras para expresar mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se llevó la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada», tuiteó Baldwin.

«Coopero plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que supieron y amaban a Halyna».

Según la declaración jurada, todas las armas de fuego y municiones, cámaras y equipos informáticos y la ropa que usaban los actores en el momento del tiroteo debían ser incautados.

La ropa de Baldwin parecía estar manchada de sangre, según la declaración jurada de la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe.

La Oficina de Seguridad y Salud Ocupacional de Nuevo México está investigando.

«La compañía de producción informó anoche a OHSB de la muerte y las lesiones, de acuerdo con las leyes de seguridad en el lugar de trabajo. OHSB investiga el incidente en coordinación con las fuerzas del orden, el empleador y los empleados», dijo la agencia en un comunicado.

La Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe también aseguró la escena del tiroteo, dijo el portavoz Juan Ríos.

