Un guatemalteco y un hondureño entre los latinos que han ganado el Super Bowl

El Super Bowl 2022 se jugaré este domingo 13 de febrero. Como cada año en la NFL, la expectativa es grande: los Rams de Los Ángeles tratarán de llevarse el trofeo Vince Lombardi jugando en casa (el SoFi Stadium), mientras que los Bengals de Cincinnati van por la hazaña máxima luego de vencer a los favoritos Chiefs de Kansas City en el campeonato de conferencia.

Pese a que en estos tiempos de pandemia se ha registrado una disminución en la audiencia del Super Bowl, siguen siendo millones las personas que ven este evento. De acuerdo con CBS, la audiencia del juego del año pasado entre los Buccaneers de Tampa Bay y los Chiefs fue de 96,4 millones en televisión y plataformas de streaming en Estados Unidos.

Super Bowl 2022: cuándo es, en qué estadio se jugará, dónde comprar tickets y más

Y no solamente EE.UU. tiene una gran base de seguidores. Fuera de territorio estadounidense, la NFL tiene una gran afición. Tan solo en México, se estimaba que en 2016 había alrededor de 22 millones de aficionados de esta liga, convirtiendo al fútbol americano en el segundo deporte más popular en el país después del fútbol.

Statista, con datos de la firma de análisis Global Web Index, indicó en 2015 que otros países latinos con millones de aficionados a la NFL eran Brasil y Argentina.

Justamente, América Latina se ha visto representada en la NFL por una amplia gama de jugadores latinos y esto ha incrementado el interés del deporte en estos países.

A continuación, te presentamos algunos de los más importantes en cuanto a trofeos conseguidos en la máxima liga de fútbol americano de EE.UU.

Jugadores latinos con campeonatos en la NFL

Steve Van Buren

Es originario de Honduras, con fecha de nacimiento en diciembre de 1920. El Salón de la Fama señala que Van Buren nació en La Ceiba, pero los autores de Latinos in American Football lo entrevistaron para su libro y señaló que realmente en Tela y poco después su familia se mudó a La Ceiba. Van Buren agregó que tanto su mamá como su papá eran estadounidenses, pero, al ser nacido en Honduras, se le reconoce como latino de nacimiento. Vivió en Honduras hasta los 7 años; sus padres murieron y fue enviado a vivir con sus abuelos a Nueva Orleans. Fue seleccionado en el draft por los Eagles en 1994. Jugó para 83 juegos en 8 temporadas y corrió para más de 5.000 yardas. Ganó los campeonatos de NFL de 1948 y 1949 con los Eagles. En el juego de 1949 ante los Cardinals de Chicago, que quedó 7-0, Van Buren anotó ese único touchdown en el marcador. Fue consagrado al Salón de la Fama el 12 de septiembre de 1965.

Tom Fears

Nació en Guadalajara, México, en diciembre de 1922. Latinos in American Football menciona que el padre de Fears era estadounidense y su madre era mexicana. La familia Fears vivió en un pequeño pueblo minero de México (el padre era ingeniero minero), pero para 1930 se fueron a vivir a Los Ángeles. Originalmente fue seleccionado por los Eagles de Filadelfia como defensivo, pero los Rams se dieron cuenta de que tenía mejor funcionamiento como receptor, según el Salón de la Fama. Ganó el campeonato de la NFL en 1951 (antes de la era de los Super Bowl) gracias a una gran carrera suya de 60 yardas en los últimos segundos del partido. El 8 de agosto de 1970 fue consagrado al Salón de la Fama.

Ted Hendricks

Nació en Ciudad de Guatemala, capital de Guatemala, en 1947. De acuerdo con el libro Latinos in American Football, escrito por Mario Longoria y Jorge Iber, menciona que los padres de Hendricks se conocieron en Guatemala en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Su padre, originario de Texas, trabajaba en Pan Am Airlines, y su madre era guatemalteca. Formaron una familia y residían en Miami, pero iban de vacaciones de forma seguida a Guatemala.

Hendricks fue elegido en el draft de NFL de 1969 por los entonces Colts de Baltimore, según el Salón de la Fama del fútbol americano profesional. Jugó 15 temporadas como linebacker para un total de 215 juegos, fue elegido 8 veces al Pro Bowl y ganó cuatro Super Bowl: el V con los Colts; y los XI, XV, XVIII con los Raiders. Fue consagrado al Salón de la Fama el 4 de agosto de 1990.

Efrén Herrera

Nació en Guadalajara, México, en 1951. De acuerdo con Latinos in American Football, vivió en suelo mexicano hasta que su familia se mudó al sur de California cuando él tenía 15 años. En preparatoria, Herrera jugaba fútbol, básquetbol e incluso practicaba lucha, pero un entrenador lo vio pateando un balón de básquetbol, lo llamó a hacer pruebas para fútbol americano y ganó una beca para UCLA aunque no conocía mucho el deporte. De ahí, Herrera hizo historia como el primer mexicano en ganar un Super Bowl, lo cual hizo en la posición de pateador. Su victoria fue en el SB XII con el equipo de los Cowboys de Dallas, que ganó 27-10 ante los Broncos de Denver. Los Cowboys de ese Super Bowl tenían a figuras como Roger Staubach, Tony Dorsett, Randy White, Ed Jones y a Tom Landry como entrenador. Jugó para Lions, Cowboys, Seahawks, Bills y Raiders, según Latinos in American Football. Anotó 116 goles de campo de un total de 171 intentos; además, acertó 256 puntos extra e incluso atrapó dos pases para un total de 29 yardas en su paso por Seahwaks.

Raúl Allegre

Nació en Torreón, México, en 1959. Allegre era originalmente jugador de fútbol. En 1977, se fue de intercambio a Estados Unidos y recibió una beca de fútbol americano para estudiar en la Universidad de Montana, donde estaría dos años para luego transferirse a la Universidad de Texas en Austian, según el sitio web de la institución.

Fue seleccionado por los Cowboys en 1983 como agente libre, equipo que luego lo transfirió a los Colts antes del inicio de la temporada. De 1986 a 1990, jugó en los Giants de Nueva York, en donde formó parte de las escuadras que se coronaron campeonas de los Super Bowl XXI y XV. En su carrera, Allegre sumó 186 intentos de gol de campo, con un porcentaje de efectividad de 73,66, según la NFL.

Martín Gramática

Nació en Buenos Aires, Argentina, en noviembre de 1975. Estudió y jugó fútbol americano en la Universidad Estatal de Kansas, en donde mantiene el récord de ser el pateador más condecorado en la historia de la institución.

Durante sus 10 años de carrera en la NFL, señala la Universidad Estatal de Kansas, fue elegido al Pro Bowl en el 2000 y ganó el Super Bowl XXXVII con Tampa Bay. El Super Bowl que ganó Gramática con Tampa en 2003 fue el primero de la franquicia. Tuvieron que pasar 18 años para que el equipo, encabezado por el ahora retirado Tom Brady, ganara otro Super Bowl.