Una modelo quiso imitar a un rapero, se tatuó los ojos, y quedó ciega

Una joven perdió la vista después de que un artista del tatuaje falló en el intento de teñir sus globos oculares de negro, según informa el Daily Mail.

Aleksandra Sadowska, que vive en Wroclaw, oeste de Polonia, fue al tatuador después de decidir que quería imitar a un famoso artista de rap llamado Popek, que se tiñó sus globos oculares de negro.

Después de perder la vista completa en su ojo derecho, los médicos le dijeron a Aleksandra que el daño era irreparable y que también perderá la vista en su ojo izquierdo.

La chica, que es modelo, concurrió al tatuador Piotr A., el más renombrado de Varsovia. Después del trabajo, ella se quejó que tenía mucho dolor en los ojos, a lo que el tatuador le contestó: «es normal, tenés que tomar analgésicos«.

Después de perder la vista completa en su ojo derecho, los médicos le dijeron a Aleksandra que el daño era irreparable y que también perderá la vista en su ojo izquierdo.

El famoso artista de rap llamado Popek, que se tiñó sus globos oculares de negro.

Durante la investigación posterior se descubrió que el tatuador había cometido graves errores en el proceso, incluido el uso de tinta para tatuar la piel, que no debía entrar en contacto con el ojo.

Los abogados de la mujer dijeron: «Hay evidencia de que el artista del tatuaje no sabía cómo realizar un procedimiento tan delicado. Sin embargo, decidió realizarlo, lo que llevó a esta tragedia».

«Desafortunadamente los médicos no me dieron optimismo. El daño es demasiado profundo y extenso. Me temo que estaré completamente ciega».

Aleksandra también opinó: «Desafortunadamente los médicos no me dieron optimismo. El daño es demasiado profundo y extenso. Me temo que estaré completamente ciega. No me encerraré en el sótano y me deprimiré. Tengo tristeza, pero viviré».

«No me encerraré en el sótano y me deprimiré. Tengo tristeza, pero viviré».

El tatuador sigue dirigiendo su salón, pero ahora, cuatro años después del hecho, será llevado a juicio.

El artista del tatuaje enfrenta tres años de prisión por incapacidad severa involuntaria de la mujer.