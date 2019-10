Unión Europea da una extensión del brexit de tres meses

La Unión Europea anunció este lunes a Reino Unido una extensión de tres meses del brexit, a pesar de las promesas iniciales de Boris Johnson de no pedir otro plazo y que Reino Unido dejaría la Unión Europea el 31 de octubre.

Los líderes europeos aceptaron este lunes la solicitud del Reino Unido de una extensión del brexit hasta enero de 2020, tuiteó el presidente del Consejo de la Unión Europea, Donald Tusk.

Dijo que la extensión, que puede acortarse si Gran Bretaña aprueba un acuerdo en el entrentato, se formalizará pronto.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.

