Unos 10 mil centros educativos no cuentan con el servicio de agua potable

Autoridades del Ministerio de Educación, acudieron este lunes a una reunión con diputados del bloque Unidad Nacional de la Esperanza, con el objetivo de hablar sobre el regreso a clases y sobre los centros educativos que podrían impartirlas de manera presencial.

Según el viceministro Administrativo, Erick Mazariegos, de acuerdo con el tablero de alertas, 41 mil 312 centros educativos, entre públicos y privados, pueden retomar clases presenciales en el ciclo escolar del presente año.

Sin embargo, hay otro obstáculo para el Ministerio de Educación y es que aproximadamente 10 mil establecimientos no cuentan con agua, electricidad y sanitarios. Esto quiere decir que estos lugares no podrían recibir alumnos, pues no cumplirían con las medidas de bioseguridad.

A la fecha se encuentran 187 municipios en alerta amarilla, en los cuales hay 29,973 establecimientos educativos, 85 municipios en alerta naranja con 11,339 centros educativos y 68 en alerta roja con 8,324.